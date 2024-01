Očekuje li nas snijeg i za vikend? Upozorenja i dalje vrijede, upaljen i crveni Meteoalarm

Nakon relativno snježnog petka, ovaj vikend očekuje se nešto sunčanije i stabilnije vrijeme, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Oblačnije će se zadržati na jugu zemlje gdje će još u prvom dijelu dana biti mjestimične kiše, ali ponegdje i susnježice i snijega. Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak sjeverni. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita lokalno i s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura zraka od -9 do -4, duž obale i na otocima između -1 i 4, na jugu oko 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Dok su u petak u dijelovima Hrvatske vrijedili crveni Meteroalarmi zbog vjetra brzine čak i do 180 km/h, brojne katamaranske i trajektne linije bile su u prekidu. Do večernjih sati i dalje su bile zatvorene i neke prometnice, a teretna vozila s prikolicom zbog zimskih uvjeta nisu imala kako od unutrašnjosti do Dalmacije i obratno.

Crveno upozorenje Meteoalarma i u subotu će vrijediti na Kvarneru, u Istri te Velebitskom kanalu. Snijeg je, čini se, počeo u poslijepodnevnim satima padati i u Rijeci, a Dalmatinska Zagora zabijelila se u večernjim satima.

U većini Dalmacije u subotu će vrijediti narančasto upozorenje zbog vjetra, dok se u zagrebačkoj i karlovačkoj regiji očekuju iznimno niske temperature, na mjestima ispod -5°C. Samo dva dana ranije, podsjetimo, temperature su tijekom dana dostizale i do 15°C u tim regijama. Kada možemo očekivati prestanak oborina, poglavito snijega, najavio je prognostičar Zoran Vakula.

- Nastavit će se ograničenja u prometu sve do sutra navečer, a onda slijedi stabilizacija vremenskih prilika i u smislu vjetra, ne samo oborine, u nedjelju - najavio je ranije.

