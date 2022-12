Očajni roditelji: 'Kako vas nije stid! Ostavljate djecu invalide bez novca, lijekova, asistenta'

Salvom zvižduka i povicima "lopovi, lopovi" te "ostavka, ostavka" danas točno u podne na Markovu trgu u Zagrebu počeo je prosvjed roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Nekoliko stotina prosvjednika s transparentima poput "Sude nam jer volimo svoju djecu", "Uključivanje, ne ignoriranje", "Prije će mi dijete osijedjeti nego dočekati svoja prava", "Osobni asistent je pravo svake osobe s invaliditetom" i "Sutra to možeš biti ti", od resornog ministarstva i Vlade zahtijevaju poboljšanje skrbi i veća prava.

Tijekom prosvjeda okupljeni su pokušali srušiti ogradu koju je čuvala policija, a korijene ovako burnih reakcija valja potražiti u nacrtu prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji koji je trenutačno u javnoj raspravi i koji je, kako su naglasili tijekom prosvjeda, ogolio ovu državu i vlast kao nesolidarnu, bešćutnu i lažljivu.

VIDEO: Govor Laure Soče na prosvjedu nikoga neće ostaviti ravnodušnim

Imaju 1700 kuna invalidnine

– Ovu pljusku posred lica svima vama i nama, svakoj osobi s invaliditetom, svakom djetetu s teškoćama, Ministarstvo naziva civilizacijskim iskorakom, epohalnim. To je civilizacijsko dno. Ispravljajte tu sramotu od zakona – kazala je predsjednica Udruge Sjena, Suzana Rešetar, dodajući kako žele društvo koje ne diskriminira, koje prihvaća, suosjeća s pojedincima.

Kako je objasnila, u korijenu prosvjeda leži i činjenica da zakonska rješenja čekaju već 15 godina, a premijer i resorni ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić najavili su kako će Zakon o osobnoj asistenciji na snagu stupiti sredinom 2023., a Zakon o inkluzivnom dodatku tek u siječnju 2024. godine. No, već nacrt tog zakonskog prijedloga, smatraju prosvjednici, bolje da nije ni donesen.

Prema spornom zakonskom prijedlogu, koji je prethodno kritizirala i pravobraniteljica za prava osoba s invaliditetom, roditelji koji imaju status roditelja njegovatelja gube pravo na osobnog asistenta, odnosno pravo će imati samo samci, što za sobom povlači pitanje što će biti s njima ako se roditelj razboli.

Također, osobe s invaliditetom i njihove obitelji više neće sami birati asistenta, što im je iznimno važno jer žele sami odabrati osobu koja će cijeli dan skrbiti o njima i pomoći im oko njege i koji će zadirati u njihovu intimu, što ovim zakonom nije dopušteno, nego će im osobni asistent biti dodijeljen.

Sporno im je i to što roditelji djece s teškoćama u razvoju i djece s invaliditetom koji imaju status roditelja njegovatelja odmah nakon smrti djeteta ostaju bez naknade koja im je pripadala na temelju tog statusa, no pritom se ne uvažava kako poslije smrti djeteta ostaje psihofizički shrvana osoba nesposobna za rad, barem šest mjeseci.

Na prosvjedu se moglo čuti i to kako se diskriminira cijela populacija mlađih od 18 godina djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom jer se pravo na asistenta odnosi samo na one od 18 i više godina. Također, osoba koja koristi asistenta doplaćivat će usluge. To je, smatraju prosvjednici, apsurd znajući da osobe s invaliditetom primaju osobnu invalidninu od 1750 kuna i time ne mogu pokriti ni osnovne životne troškove, kao ni bazične jer se lijekovi i pomagala moraju doplaćivati. Primjerice, samo jedna logopedska terapija košta 200 do 300 kuna.

– Koja su to prava koja dobivamo? Na status roditelja njegovatelja, ako dijete ima dvije teške dijagnoze; ako ima jednu, nije dovoljno bolesno. Ako ima jednu dijagnozu, roditelj ima pravo na rad s pola radnog vremena, samo ako je drugi roditelj zaposlen na puno radno vrijeme. Gdje ćemo mi sa svojom djecom dok su praznici? Njima je svejedno je li u pitanju jedno dijete s teškom dijagnozom ili troje, a imamo i takvih; vladajućima je i to svejedno jer zakoni prepoznaju samo jedno dijete, ostali kao da ne postoje, to vam je demografija.

Ne samo da ne jamči dostojanstven život nego smanjuje i ovo malo usluga koje su bile ostvarive, jedino jamči siguran put u neku ubožnicu kad osoba izgubi roditelja ili skrbnika. Zakone pišu gospođe koje nemaju invaliditet, molimo da odstupe i svoja mjesta ustupe mladim osobama s invaliditetom.

Hitno povećajte naknade osobama s invaliditetom. Taj ste zakon pisali pet godina, niste ga uskladili i opet će ići u izmjene. Tražimo i pravo o kojem govorimo godinama, 6+6. Kako vas nije stid ostaviti roditelje koji dožive najveću tragediju? Šaljete ih odmah nakon smrti djeteta na Zavod za zapošljavanje, kako vas nije sram? A vi imate 6+6, izvolite to mijenjati jer nama je dosta – zaključila je Suzana Rešetar, praćena glasnim odobravanjem prosvjednika.

Okupljenima se obratila i Ana Sršen, naša proslavljenja sportašica s invaliditetom.

200.000 ljudi bez pomagala

– Postoji problem asistenata, ali velik je problem i novi pokušaj uštede na medicinskim pomagalima od strane HZZO-a. To će dovesti do novog pada standarda pomagala. Već je najavljeno da će u Hrvatskoj biti povučeno 300 proizvoda, to znači da će više od 200 tisuća osoba s invaliditetom od početka iduće godine ostati bez ikakvih pomagala, čak i onih sa standardom od prije 40 godina – upozorila je Ana Sršen.

Uoči prosvjeda ministar Piletić izjavio je da će Zakonom o osobnim asistentima od 1. srpnja iduće godine 9000 ljudi dobiti osobne asistente, što je ocijenio epohalnim korakom, no prosvjednici su mu poručili da je to potpuno nerealan broj.

VIDEO: Marijana Mikulić na prosvjedu roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom