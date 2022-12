'Ovaj Zakon je epohalan iskorak. Ja neću zamjeriti ni srednji prst, ni poruke koje su mi poslane'

U organizaciji Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom SJENA - Zagreb, u podne je na Markovu trgu održan prosvjed stotinjak osoba s invaliditetom i članova obitelji djece s teškoćama u razvoju. Prosvjednici, uz ostalo, traže od Vlade žurno osiguranje pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Sporno im je što prijedlogom Zakona o osobnoj asistenciji, koji je u e-savjetovanju, roditelji-njegovatelji gube pravo na osobnog asistenta. To pravo imali bi samo samci, a osobe s invaliditetom i njihove obitelji više neće moći sami birati asistenta, nego će im on biti dodijeljen.

Nakon prosvjeda medijima se obratio resorni ministar Marin Piletić. 'Održali smo sastanak, iz udruge Sjena nisu se odazvali zbog prosvjeda. U pripremi je ono što smo dugo očekivali, Zakon je o osobnoj asistenciji; ja ne vidim razlog za prosvjed, jer je Zakon tek pušten u savjetovanje', rekao je ministar. 'Sada širimo da pravo na asistenta dobiju i oni koji ga nisu imali. Asistenti nisu dovoljno plaćeni i zato će se povisiti i satnica. Sljedeći korak je Zakon o inkluzivnom dodatku želimo povećati prava na naknadu i pojednostavniti postupak odobrenja', kaže Piletić.

Uz ministra medijima su se obratile i predstavnice iz Saveza osoba s invaliditetom, Građanske inicijative Pomozimo djeci s invaliditetom te državna tajnica Željka Josić. Oni su prisustvovali sastanku s ministrom i ne slažu se s prosvjedom te poručuju kako se sve može riješiti razgovorom.

'Zakon nije donesen i trenutno je u e-savjetovanju. Svi prijedlozi su dobrodošli, a zato je bio organiziran i sastanak. Na prosvjedu je podnesen čitav niz zahtjeva koji se najmanje tiču ovog Zakona koji je zapravo epohalan iskorak. Proširujemo zakonsko pravo i ta usluga ostaje trajna. Nema više asistenta na godinu dana nego to treba postati osnovno pravo', zaključio je ministar. 'Sva djeca do 21. godine imaju pravo na obrazovanje i tu imate uslugu pomoćnika u nastavi. Ti roditelji uz status roditelja njegovatelja mogu imati i pomoćnika u nastavi. Ja razumijem prosvjednike i dalje pružam ruku i nastavit ćemo raditi za poboljšanje. Neću zamjeriti ni srednji prst ni druge poruke koje su mi uputili jer su to majke koje se bore za svoju djecu' dodao je Piletić.