Obustavljen još jedan postupak protiv Miroslava Kutle

Zagrebački Županijski sud obustavio je još jedan postupak protiv Miroslava Kutle, nekada najdražeg HDZ-ovog tajkuna, koji se posljednjih mjeseci iz sigurnosti BiH oglašava u hrvatskim medijima, tvrdeći da su ga njegovi poslovni partneri prevarili i okrali u poslovima oko radio postaja.

Ovaj put obustavljen je postupak u kojem se Kutle teretio da je iz Dione, tvrtke koje je nekada bila u njegovom vlasništvu izvukao oko 120 milijuna kuna. Izvlačenje novca pravdao je fiktivnim pozajmicama, a novac je koristio za kreditiranje 23 tvrtke koje su bile povezane s njim. Sve navedeno događalo se od 1994. do 1998., pa je tužiteljstvo kada je podizalo tu optužnicu 2016., pokušavajući spasiti što se spasiti da navelo da se tu radi o ratnom profiterstvu.

No kao i toliko puta do sada, nije dovoljno samo navesti da je nešto ratno profiterstvo, jer se događalo u doba Domovinskog rata, već to treba i obrazložiti te dokazati. Prema stavu optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, tužiteljstvo ni ovaj put nije uspjelo dokazati da je riječ o ratnom profiterstvu. Osim toga, osnovno djelo, a to je zloporaba u gospodarskom poslovanju je u zastari, pa je optužno vijeće i ovu optužnicu, kao i neke ranije odbacilo.

Hrvatska je država protiv Kutle podigla poveći broj optužnica, no uspjela ga je osuditi samo u jednom slučaju, ua feri Gradski podrum. No i ta mu je kazna otišla u zastaru, a kako se preostali postupci protiv njega obustavljaju, on će se vjerojatno uskoro moći vratiti u Hrvatsku kao posve slobodan čovjek.