Sudski vještak Lubura: Ovo je komercijalno pitanje između N1 grupe, odnosno United grupe i telekom operatora

Situacija oko toga hoće li A1 Hrvatska korisnicima omogućiti gledanje N1 televizije, dodatno se jutros usložnila kada je u jutarnjoj tv emisiji, na toj televiziji, direktor programa i vijesti N1 Tihomir Ladišić u razgovoru sa svojim gostom Đurom Luburom, sudskim vještakom za telekomunikacije i tržišno natjecanje, u jednom trenutku kazao kako je N1 spreman besplatno dati sadržaj TV platformama odnosno HT-u i A1 dok se Zakon na kojeg računa njihov vlasnik United Grupa ne promijeni ili ne dobiju nacionalnu TV koncesiju.

Ladišić je, kazao da je N1 spreman dati svoj kanal besplatno, te je upitao Luburu misli li da bi to naišlo na dobar odjek kod telekom operatora.

“Siguran sam da nitko, jedan vrijedan i relativno gledan kanal poput N1 ne bi besplatno odbio”, rekao je Lubura, dodajući da to nije način na koji bi se trebalo poslovati.

“Mislim da trebate naći zajedničku računicu. Ne mislim da je to dobro jer kad biste zauvijek bili besplatni, od čega biste živjeli?”, kazao je Lubura, upitao je Lubura.

Pitali smo vlasnike N1, hoće li doista United Media dati besplatno u distribuciju, a stigao nam je sljedeći odgovor.

"United Media poziva Ministarstvo kulture i medija da se javno izjasni u kojem roku se planira usvajanje nove zakonske regulative i njeno usklađivanje sa zakonima EU, kao i da Vijeće za elektroničke medije izađe s informacijom kada će biti raspisan natječaj za nacionalnu koncesiju. Novi zakon bi doprinio liberalizaciji tržišta koja je neophodna za razvoj demokratskog društva i zdrave konkurencije. Sad smo u situaciji da A1 i HT budu jedini izbor građana Hrvatske što ostavlja ogroman prostor za cenzuru medija i podložnost svim mogućim vrstama utjecaja. To se vidi i na primjeru sadašnjeg velikog ulaska “Arene” na hrvatsko tržište – kanala koji se financira novcem građana susjedne zemlje zbog čega i jest u prilici da ne posluje u skladu s realnim tržišnim prilikama. Državni resursi Srbije se koriste za potiskivanje konkurencije u Hrvatskoj.

Kada dobijemo odgovor od Ministarstva i Vijeća, a ako se radi o nekom razumnom vremenskom okviru, spremni smo, kao što je to istaknuo direktor vijesti N1 Hrvatska Tihomir Ladišić, izaći s ponudom da se N1 besplatno distribuira. N1 ne može raditi bez prihoda ali tu opciju možemo ponuditi do usvajanja novog zakonskog okvira koji bi omogućio vertikalnu integraciju ili dok ne budemo u prilici konkurirati za nacionalnu koncesiju. Na ministarstvu i Vijeću je da obavijeste javnost kada je to."

Upitali smo upravo sudskog vještaka Đuru Luburu da prokomentira sad još jedan novi detalj sage oko TV kanala. A on nam je rekao:

- Vrlo sam iznenađen da UG produbljuje sukob i dovodi se u bezizlaznu situaciju jer im donošenje Zakona kojeg zagovaraju ama baš ništa neće pomoći u odnosima s postojećim operatorima. A koncesiju za nacionalno emitiranje i kad bude raspisana im nitko ne može garantirati da će dobiti. Bio bih puno sretniji da su prihvatili moj savjet i smirili loptu jer sam uvjeren da bi tako puno lakše postigli cilj kojeg javno deklariraju, kazao je za Večernji list Đuro Lubura.

Lubura je već ranije pojasnio situaciju u kojoj su se našli telekomi u odnosu na UG.

- Telekom operatori su slobodni procjenjivati koje programe žele distribuirati svojim korisnicima. Istina je da je ovo komercijalno pitanje između N1 grupe, odnosno United grupe i telekom operatora.

Zakonski okvir koji je u pripremi omogućit će vertikalnu integraciju, koju podržavam, stava je Lubura, ali i donijeti neke obveze.

- Obveza je ‘must carry’ ili ‘must offer’, što znači ili da telekom operatori moraju prenositi one kanale koji imaju nacionalnu koncesiju ili da vlasnici, odnosno nakladnici televizijskog sadržaja s nacionalnom koncesijom ili određenim postotcima gledanosti moraju svim operatorima pod jednakim uvjetima dati mogućnost da njihov kanal prenose.”

Pojednostavimo, United grupa dakle zagovara da se zakonskim okvirom omogući i da budu proizvođač TV sadržaja te da istovremeno smiju biti mobilni i fiksni telekom koji nudi uslugu TV-a.

Zakon jest tomu sklon, odnosno prema najavi Ministarstva kulture liberalizirat će se u tom dijelu.

Prije dva dana ministrica kulture objasnila je situaciju s novim Zakonom o elektroničkim medijima te nacionalnim koncesijama. “Postoji još nekoliko detalja koje treba definirati i nakon toga će tekst biti upućen Vladi, a nakon toga Saboru u drugo čitanje”, rekla je Obuljen te dodala:

“Sigurno da će biti dosta izmjena. Mi smo najavili već u prvom čitanju da zapravo taj dio ograničavanja vertikalne integracije će doživjeti određene izmjene. Ako se bude išlo u tom smjeru, onda će se ići i u smjeru koji je poznat i u drugim državama, a načina kako će se definirati obveza prenošenja onih kanala koji imaju koncesiju, ovdje treba objasniti da nakladnici u svom portfelju imaju različite kanale, neki za koje imaju koncesiju, neke koji su pay tv, a neki koji, poput N1, čak nemaju ni poslovni nastan u RH. Ovim zakonom mi ćemo i takve kanale, koji se većinski obraćaju publici na određenom teritoriju, uključiti u jurisdikciju Vijeća za elektroničke medije, što predviđa i nova direktiva”, rekla je Obuljen Koržinek.

A danas je dodantno pojasnila cijelu priču; Ovo o čemu javnost raspravlja zadnja dva dana, vezano uz odnos tvrtke A1 i United Grupe, odnosno N1, nema veze sa Zakonom o elektroničkim medijima, budući da taj zakon regulira samo rad onih nakladnika u odnosu na operatore koji su nositelji koncesije, a odnos vezano uz naplatne kanale je odnos kompanije koja te kanale kupuje i uzima u distribuciju i onih koji su vlasnici tih kanala i to nije predmet zakona sad, a neće biti predmet niti jednog budućeg zakona, jer to nije predmet uređivanja na razini nacionalnog zakonodavstva”, rekla je ministrica, dodavši da operatori formiraju pakete na osnovu preferencija svojih korisnika.

No, podsjetimo kako je došlo do cijele priče. Priča se zakotrljala prije dva dana, u ponedjeljak, kada je N1 na svojoj platformi objavio da ih A1 isključuje kao i kanale Sport Kluba, potom je uslijedila objava A1, da gledatelji neće biti zakinuti u sportskom dijelu jer su dogovorili zamjenski sadržaj, odnosno potpisali ugovor s Arena Sportom.

Budući da je poslovna politika United Grupe, vlasnika Sport kluba i N1 da paketno prodaje svoj sadržaj, N1 je tako završio u paketu sa sportskim kanalima i kao kolateralna žrtva pregovora.

United grupa odnosno njena poslovna jedinica United Media koja se brine o produkciji i prodaji sadržaja u njihovu vlasništvu, uvjeravali su da je raskid ugovora s A1, poslovno-politička igra, operatora jer, su, kažu, ponudili iste uvjete kao i do sada za emitiranje njihovih kanala.

A1 potom je izašao s informacijom da takvo što nije istina, te da su, za 'lošiji' sadržaj nudili neprihvatljivu cijenu. Kako se prepucavanje nastavilo, A1 je izašao s informacijom da je UG tražio za tri programa N1, SK1 i SK3, 28 posto višu cijenu, negoli u prijašnjem razdoblju za 15 njihovih programa za koji imaju prava prodaje.

No, ni tu nije stalo, već je UG, na naš upit doslovno optužio hrvatsku državu da zabranjuje konkurencije jer dozvoljava da se HT i A1 udruže. Te da su spremni javno pokazati ponude koje su na stolu.

Nakon cijele te prepiske koja nije rezultirala dogovorom uslijedila je jutarnja emisija voditelj Tihomira Ladišića u kojoj je ugostio sudskog vještaka za telekomunikacije i tržišno natjecanje Đuru Luburu s početka teksta.

Tom prilikom, kazao je da je N1 spreman u interesu nezavisnosti medija besplatno svoj kanal ponuditi hrvatskim telekomima dok se Zakon o elektroničkim medijima koji treba uskoro biti na drugom čitanju ne izmjeni ili dok N1 ne dobije nacionalnu koncesiju za što postoje tehnički uvjeti, ali ne i raspisan natječaj.

