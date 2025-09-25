Obrat kod uvođenja novih pravila za ulazak u EU? Evo što će se zapravo dogoditi idućeg mjeseca na granicama

Uvođenje novog sustava ulaska i izlaska (EES) u Europsku uniju, koji zahtijeva biometrijsku registraciju građana izvan EU, započet će 12. listopada ove godine, ali sve će ići postupno i s mogućnošću ublažavanja pravila kako bi se izbjegli kaos i dugi redovi na granicama. Potpuna usklađenost neće se provoditi prije 12. travnja 2026, prema najavama, javlja Guardian. Eurotunnel, Eurostar i luka Dover već su započeli postavljanje biometrijskih kioska u Velikoj Britaniji, uz značajne troškove. Eurotunnel je uložio 80 milijuna eura u 224 kioska u Folkestoneu i Calaisu, uključujući natkrivene prostore i kamere za registracijske pločice koje usmjeravaju vozila do određenih kioska. Eurostar je potrošio oko 10 milijuna funti, uz subvenciju britanskog Ministarstva prometa od 3,5 milijuna funti, za kioske na londonskom kolodvoru St Pancras. Luka Dover investirala je 45 milijuna funti u zapadne dokove i dodatnih 17 milijuna funti u nadstrešnice na istočnim dokovima, iako njihova uporaba ostaje neizvjesna.

Novi sustav zahtijeva od građana izvan EU da prilikom ulaska u EU daju otiske prstiju i fotografiju lica, koji se pohranjuju u središnju europsku bazu podataka na tri godine. Postupak biometrijskog skeniranja trebao bi trajati oko dvije minute po osobi. Eurotunnel tvrdi da će to imati minimalan utjecaj na prosječno putovanje od 90 minuta između engleske autoceste M20 i francuske A16. Eurostar savjetuje putnicima da na kolodvor St Pancras stignu 75 minuta prije polaska vlaka, dok će u luci Dover postupak za automobile početi od studenog, nakon početnih provjera za autobuse i teret od 12. listopada.

Prijelazi preko La Manchea suočavaju se s posebnim izazovima jer francuske granične kontrole počinju već u Velikoj Britaniji, što znači da putnici moraju završiti biometrijsku registraciju prije ukrcavanja na vlak ili trajekt. Operateri su pozdravili odluku o postupnom uvođenju sustava, za razliku od prvotno planiranog „velikog praska“. Eurotunnelov glavni izvršni direktor Yann Leriche naglasio je da brzina prijelaza predstavlja „konkurentsku prednost“ te da ogromna ulaganja osiguravaju pouzdanost sustava. Glasnogovornik luke Dover izrazio je uvjerenje da će novi objekti na zapadnim dokovima spriječiti gužve, posebno jer će se turistički promet postupno uvoditi nakon polugodišnjih praznika, omogućujući putnicima da se priviknu na proces prije božićnih i uskrsnih gužvi.

Sustav EES dodatno naglašava promjene uvedene Brexitom, a britanske plave putovnice, jedan od simbola izlaska iz EU, uskoro bi mogle postati manje relevantne zbog sve veće uporabe biometrijske tehnologije. Unatoč potencijalu za početnu zbrku, operateri i vlasti uvjereni su da će fleksibilnost i postupno uvođenje osigurati glatki prijelaz na novi sustav.