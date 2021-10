Obrana ubojice trudne Ukrajinke tražila izuzeće troje od petero sudaca

Iako je bilo predviđeno da Vrhovni sud raspravlja o žalbama na nepravomoćnu presudu Branimiru Čaleti (37) koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog teškog ubojstva trudne Ukrajinke Ganne Kitaeve, to se nije dogodilo, jer se javna sjednica nije ni održala.

Razlog tome je što je Čaletin odvjetnik Hrvoje Krišto zatražio izuzeće troje od petero sudaca koji su članovi sudskog vijeća koje je trebalo odlučivati o žalbama. Branitelj je pojasnio da izuzeće spomenutih članova vijeća traži jer su ti suci lani odlučivali o zahtjevu obrane za izdvajanjem nezakonitih dokaza prikupljenih tijekom istrage u Ukrajini.

- Postoji mogućnost da je vijeće već zauzelo stav i u ovom predmetu - obrazložio je Krišto svoj zahtjev za izuzećem.

Pojasnio je zatim i da je tužiteljica u odgovoru na žalbu citirala dio odluke tog vijeća, a zahtjev svog odvjetnika, kojem se i pridružio, Čaleta je pratio videovezom iz kaznionice u Lepoglavi. O zahtjevu za izuzećem troje od petero članova vijeća odlučit će Radovan Dobronić, novoimenovani predsjednik Vrhovnog suda.

Čaleta i G. Kitaeva, upoznali su se dok je on radio kao konobar u jednom primoštenskom hotelu. Bili su u vezi, no ona je zatrudnjela s drugim muškarcem. Prema optužnici, njih su se dvoje dogovorili da se u rujnu 2013. ponovo vide u Ukrajini te da odluče kako će se dalje njihova veza razvijati.

No Čaleta je očito u Ukrajinu otputovao s nekim drugim namjerama jer ga se tereti da ju je 15. rujna 2013. između 14.15 i 20 sati u sobi hostela zatukao udarajući je šakama te najvjerojatnije i čekićem po glavi. Nakon što ju je ubio, zamotao ju je plahtu i skrio ispod kreveta u sobi. Hotel je napustio s vrećicom, pri tome pazeći da nikoga ne sretne u dizalu.

Svoju i njezinu krvavu odjeću je odbacio te se vratio u Hrvatsku preko Slovačke, gdje je mirno živio i radio šest godina prije no što je uhićen. Za njim je bila raspisana i Interpolova tjeralica, a nesretna djevojka je u trenutku smrti bila u osmom mjesecu trudnoće. Njezino tijelo našli su u sobi hostela u Dnipru njezini roditelji.

Nakon što je Čaleta uhićen i optužen, počelo mu je suđenje na Županijskom sudu u Splitu. Rasprave su se odvijale normalnim tijekom do 2. rujna 2020. kada je nakon jedne od rasprava, pobjegao. Učinio je to dok su ga pravosudni policajci vodili od zgrade splitskog suda do pravosudne marice. Dok su ga smještali u kombi otrgnuo im se i vezanih ruku potrčao pored marica i policijskih kombija.

Pravosudni policajci, od kojih jedan nema jedno oko, su tada ispalili hitac u zrak no Čaleta je nastavio bježati. Za njim je bila organizirana opsežna potraga u kojoj je sudjelovala i interventna policija. Nađen je i uhićen iste večeri, a prilikom uhićenja nije pružao otpor.

