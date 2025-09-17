Obnovljivci blokirani: Nema cijene priključenja, investicije odlaze idući tjedan

Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH), zajedno s europskim udruženjima SolarPower Europe i WindEurope, uputili su Europskoj komisiji pismo u kojem upozoravaju na krizu u hrvatskom energetskom sektoru. Ističu da razvoj obnovljivih izvora, ključnog za smanjenje troškova i energetsku neovisnost, potpuno stagnira, dok se Vlada RH povlači iz subvencija za energiju. Zbog kašnjenja u provedbi EU direktiva, Hrvatska je već suočena s pravnim postupkom, objašnjavaju.

– Potpisnici pisma pozivaju Europsku komisiju da iskoristi sve instrumente i zatraži od Vlade RH hitne mjere: donošenje naknade za priključenje od 0 €/kW, otvaranje tržišta uravnoteženja za OIE te uključivanje elektrifikacije i skladištenja energije u nacionalne planove. U ovom trenutku blokirano je 60 projekata ukupne snage 3,5 GW (solarne, vjetroelektrane, geotermal te baterijski sustavi), vrijednih više od tri milijarde eura. Za te je projekte državi već uplaćeno 25 milijuna eura kroz energetska odobrenja, prvi u nizu dokumenata koji se plaćaju, a koja, zbog blokade, počinju istjecati krajem ove godine.

– Time projekti nepovratno gube uplaćeni novac, dok lokalne zajednice gube značajne prihode koji bi im pripali od realizacije OIE projekata na njihovom području. Istodobno, propušta se prilika da domaća industrija sklapa s proizvođačima OIE dugoročne ugovore o kupnji energije, kojima bi osigurala povoljnije tržišne uvjete i time povećala svoju konkurentnost na europskom i svjetskom tržištu – poručuju iz OIEH. Uz to, ističu, razvoj novih projekata većih od 10 MW zaustavljen je od 2022. jer HERA nije odredila naknadu za priključenje na prijenosnu mrežu.

– Ministar gospodarstva još je u ožujku najavio naknadu od 0 €/kW i fleksibilne ugovore za poticanje ulaganja u baterijska skladišta, ali to obećanje još nije ispunjeno. Ako se ništa ne poduzme, čak 2,5 GW projekata bit će napušteno već idući tjedan kad prime rješenje HOPS-a, što bi značilo povlačenje tvrtki s hrvatskog tržišta i gubitak milijunskih investicija koje bi trajno smanjile cijenu energije u zemlji – kažu u OIEH pa objašnjavaju i da je hrvatsko tržište uravnoteženja trenutačno nefunkcionalno. HEP Proizvodnja, vele, kao podružnica državne tvrtke HEP d.d., u praksi je jedini pružatelj usluga uravnoteženja, dok je HOPS, koji bi morao osigurati tržišnu nabavu, također u vlasništvu HEP-a, što stvara očiti sukob interesa.