Obljetnica okupacije vukovarskog naselja Lužac: Za ubojstvo 69 ljudi nitko još nije odgovarao

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomen obilježja danas je obilježena obljetnica sloma obrane vukovarskog prigradskog naselja Lužac. Preživjeli branitelji kažu kako je tijekom sloma obrane Lušca ubijeno 69 mještana od kojih njih dobar dio nakon same okupacije. Kažu kako su mještani ubijani u svojim dvorištima, kućama, na ulici kao i kod zgrade područne škole.

-S padom obrane Lušca bili smo svjesni da ćemo se teško izvući. Lužac je strateški važan dio Vukovara jer je s njegovim padom obrana grada presječena na pola. Od toga dana nismo više imali pristup bolnici niti smo mi mogli do Vukovara, a niti oni do nas u Borovu naselju. U isto vrijeme nismo ga mogli vratiti. Bio je to početak kraja – kaže vukovarski branitelj Tomislav Josić koji je danas predsjednik Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara.

Dodao je kako je na Lušcu ubijeno 69 ljudi ali i da nitko za te zločine nije odgovarao napominjući ironično da su "vjerojatno sami ubili". Istakao kako je žalosni da Hrvatska kao država 30 godina nije imala vremena da odradi neke stvari ističući kako se to ne odnosi samo na aktualnu vlast nego na sve druge vlasti koje su do sada predvodile Hrvatsku.

- Hrvatska kao država nije ništa napravila po tom pitanju niti će napraviti. Uostalom ništa nije napravljeno niti da se dostojno sahrane žrtve Križnog puta. Građani Hrvatske imaju kratko pamćenje pa ne znaju neke stvari više. Samim tim neke buduće generacije, ako dođe do nekog nereda ili sukoba, dobro će se zamisliti hoće li sudjelovati u obrani ili ne jer svi vide kakav je odnos prema Domovinskom ratu i braniteljima – rekao je Josić.

