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POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Otkriven uzrok velikog požara u međimurskoj tvornici: Vatra progutala cijeli proizvodni pogon

Foto: Međimurske novine
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Autor
Ivica Beti
15.07.2026.
u 14:21

Šteta je nastala i na novijem dijelu proizvodnog pogona te upravnoj zgradi, gdje su zabilježena velika začađenja prostora i pucanje prozorskih stakala.

Policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s inspektorom zaštite od požara obavili su danas očevid na mjestu požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Industrijskoj ulici u Pribislavcu pokaj Čakovca. 

- Očevidom je utvrđeno kako je uzrok požara tehničke prirode, odnosno kvar na stroju za tiskanje, i to u predjelu središnjeg bubnja. U požaru je u potpunosti uništen prostor starog proizvodnog pogona za tiskanje sa strojevima, materijalom za izradu ambalaže, spremištem boja i ostalim inventarom, dok je konstrukcija objekta također u potpunosti uništena. Oštećenja su nastala i na novom dijelu proizvodnog pogona te upravnoj zgradi uslijed začađenja prostora i pucanja stakla na prozorima. Također, oštećenja u vidu začađenja te oštećenja laka i karoserije, nastala su na nekoliko osobnih automobila zaposlenika koji su u vrijeme izbijanja požara bili parkirani u krugu poduzeća - izvijestila je policija. 

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, dok će se visina materijalne štete utvrditi naknadno po zaprimanju odštetnog zahtjeva. O požaru će se dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Ključne riječi
Čakovec požar

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