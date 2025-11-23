Objavljena nova karta Europe: Balkan u crvenom, sjever gotovo potpuno siguran

Na društvenim mrežama pojavila se nova mapa Europe koja prikazuje procjenu rizika od potresa. Na njoj je kontinent podijeljen u tri zone: visok rizik (crveno), srednje-nizak rizik (narančasto) i vrlo nizak rizik (zeleno). Prema prikazanom, najveći dio Balkana, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Crnu Goru, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Grčku i zapadni dio Turske, označen je najvišim stupnjem opasnosti.

S druge strane, zapadna i sjeverna Europa – Irska, Velika Britanija, Skandinavija, baltičke države i Poljska – prikazane su kao gotovo potpuno sigurne, u tamnozelenoj boji. Španjolska, Portugal, Francuska, Austrija, Mađarska u narančastoj su zoni odnosno označene su kao područje srednjeg rizika iako određeni dijelovi prelaze u crvenu kojom je gotovo u potpunosti označena i Italija.

Autori mape napominju da neke regije mogu biti pogrešno obojene zbog neregularnih oblika rasjeda te da pojedine stare, neaktivne tektonske linije nisu ni prikazane, što je dodatan razlog za oprez pri tumačenju podataka.



