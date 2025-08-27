Naši Portali
IMAJU NEKOLIKO NEKRETNINA I DIONICE

Objavljena imovinska kartica nove ministrice: Ima plaću preko 4500 eura, a suprug joj zarađuje više od premijera

Nataša Mikuš Žigman, nova ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, na sastanku sa županima i predstavnicim općina
Foto: Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.08.2025.
u 16:59

U imovinskoj kartici navedeno je i da obitelj ima dionice u Hrvatskom telekomu, AMD-u, Peloton Interactiveu, Nvidiji i Tesli, kao i obveznice i trezorske zapise. Također, ušteđeno im je 30.971 euro.

Nova ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman podnijela je imovinsku karticu nakon što je stupila na dužnost. Prema podacima iz kartice, njezina neto plaća iznosi 4527 eura. Uz to, jednom je primila nešto više od 99 eura od kapitala, a redovito mjesečno dobiva i nešto više od 23 eura iz primitaka koji se ne smatraju dohotkom, ali se na njih plaća porez.

Suprug ministrice, Ante Žigman je predsjednik upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), gdje mu plaća iznosi 6166 eura. Taj iznos je viši od plaće premijera Andreja Plenkovića, koja prema posljednjim dostupnim podacima iznosi 5685 eura. Naime, uz redovnu plaću, suprug je jednokratno dobio još 371 euro od kapitala, a dodatno ostvaruje prihod od 38 eura mjesečno iz primitaka na koje se ne plaća porez.

Obitelj Mikuš Žigman ima dva kredita, za koja mjesečno otplaćuju ukupno 1281 euro. Vlasnici su kuće s okućnicom u Jablanovcu, procijenjene vrijednosti 210.000 eura, vikendice sa zemljištem na Viru vrijedne 80.000 eura, stana i garaže u Zagrebu ukupne vrijednosti 295.257 eura, te stana u Puli vrijednog 168.212 eura. U Jablanovcu posjeduju i dvije livade vrijedne 15.117 eura.

U imovinskoj kartici navedeno je i da obitelj ima dionice u Hrvatskom telekomu, AMD-u, Peloton Interactiveu, Nvidiji i Tesli, kao i obveznice i trezorske zapise. Također, ušteđeno im je 30.971 euro.

Po preuzimanju funkcije ministrica je uredila i svoj kabinet. Za razliku od prethodnika Šime Erlića, smanjila je broj savjetnika. Sada ih je troje: Zvonimir Savić, koji će za svoj rad primati 1200 eura, te Goran Slijepčević i Danijela Slipčević, kojima će naknada iznositi po 800 eura.

Komentara 20

Pogledaj Sve
A2
a200
17:54 27.08.2025.

U drzavnoj agenciji toliku placu ?????? Pa hobote tko ce htjeti raditi u privatnom sektoru ???? Sve to treba razguzitis !

Avatar Asterix
Asterix
18:46 27.08.2025.

Ovo nema veze s mozgom. Djelatnici po "vrlomalokoristi" agencijama imaju veću plaću od premijera i predsjednika države. A guverner, brigo moja prijeđi na drugoga, HNB-a ima duplo veću plaću. Netko je tu lud. Možda narod?

Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
18:12 27.08.2025.

Radi u državnoj agenciji Hanfi i zarađuje 6 soma Eura. To je nadprosječna plaća razvijenih zapadnoeuropskih država. LOL

