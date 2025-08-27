U jeku sezone transakcije ne prolaze zbog ograničenja broja transakcija i limita

U jeku sezone potrošači se masovno žale da im je odbijeno plaćanje karticama, iako nema „logičnih“ razloga za to: znači, uredno su podmirili račune i troše unutar limita. Kad se obrate svojim bankama, dobiju objašnjenje da su uvele ograničenja na iznos ili broj transakcija (ili oboje) u jednom danu. Kod nekih izdavatelja računaju se i "mikro" transakcije pa čak i otkazivanje vožnje koja se "po defaultu" plaća karticom na Uber ili Bolt aplikaciji. Banke to rade iz sigurnosnih razloga. Raspitali smo se kakva su im ograničenja i mogu li se uskladiti s realnim potrebama klijenata.

Moguće privremeno povećanje

U HPB-u su debitne i kreditne kartice zaštićene dnevnim i višednevnim sigurnosnim limitima pa se dnevno preko debitne kartice novac smije podizati osam puta dnevno, ukupno 670 eura, dok dnevni računi smiju popeti na 1330 eura. Postoje i četverodnevna ograničenja broja transakcija na 56, pri čemu se može podignuti 1070 eura gotovine ili platiti račune do 2000 eura, što je i limit za dnevnu uplatu na bankomatu. Isti su im limiti i za charge kartice, s odgodom plaćanja.

Limit za podizanje gotovine na Visu je 400 eura u jednom danu u najviše sedam transakcija, a za najviše deset plaćanja 1330 eura, dok je maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 6640 eura.

- Kako bismo u slučaju potrebe klijentima omogućili povećanje dnevnog limita, u mHPB mobilnoj aplikaciji moguće ga je privremeno povećati, odnosno, odabrati jednu od dvije vrste povećanja dnevnog limita: za kupnju roba i usluga ili za podizanje gotovine. Povećanje dnevnog limita moguće je u okviru ukupno raspoloživog iznosa, odnosno do zadanog maksimuma, a iznos povećanog limita raspoloživ je sat vremena. Dodatno, klijenti imaju mogućnost zatražiti trajno povećanje sigurnosnih limita po kartici u centrima banke – upućuju u HPB-u.

U Addiko banci limiti potrošnje također su različiti za kreditnu, debitnu i prepaid karticu, a dnevni limiti mogu se promijeniti u poslovnici ili slanjem zahtjeva za promjenu limita putem Addiko Mobile aplikacije. Maksimalni dnevni iznos za podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inozemstvu na debitnu karticu kod njih je 1000 eura u sedam transakcija, a maksimalni iznos potrošnje na prodajnim mjestima 3000 eura u 20 transakcija, za revolving karticu gotovina se može dignuti četiri puta dnevno do najviše 1000 eura i smije se provesti najviše 25 platnih transakcija do iznosa od 3500 eura.

U OTP banci s prepaid karticama je dnevno moguće obaviti najviše šest transakcija podizanja gotovog novca i 15 transakcija kupnje, a s ostalim vrstama kartica dnevno šest transakcija podizanja gotovog novca i 20 transakcija kupnje. Klijenti mogu

prilagoditi određene parametre kartica samostalno putem OTPgo mobilne aplikacije, uključujući promjenu dnevnih limita podizanja gotovog novca i dnevnih limita kupnje. Za značajnije povećanje limita ili izmjenu broja dnevnih transakcija potreban je kontakt s kontakt centrom ili poslovnicom. Napominju da te promjene ne naplaćuju.

Reagiraju na sumnjive transakcije

Za PBZ-ove kartice limit nije ograničen brojem transakcija, a 23. ožujka banka je povećala dnevne limite. Upotreba debitnih kartica ograničena je iznosom, tzv. ukupnim kartičnim limitom, što znači da ukupan dnevni iznos svih transakcija učinjenih debitnom karticom, bilo da je riječ o podizanju gotovog novca ili plaćanju na prodajnim mjestima, ne može biti veći od dnevnog iznosa ukupnog kartičnog limita. Dnevni limit po debitnim karticama mora biti u okviru raspoloživog salda na računu - za kartične transakcije odobrenja na karticu iznosi 4000 eura. Dnevni limit po kreditnim karticama ovisi o ugovorenom i raspoloživom revolving kreditu, odnosno limitu potrošnje za charge kartice, a u slučaju potrebe za povećanjem dnevnog limita za plaćanje na prodajnim mjestima klijent ih može nazvati na broj telefona 014891 333. Za Visine kreditne kartice koje su ponajprije namijenjene plaćanju na prodajnim mjestima, a manje za podizanje gotovog novca, postoji ograničenje vezano uz podizanje gotovog novca. Tako, primjerice, korisnik Premium Visa Gold kartice može podići do 200 eura u razdoblju od 30 dana na bankomatima i isplatnim mjestima u Hrvatskoj te u istom razdoblju u inozemstvu može podići do 600 eura. Ovi limiti su fiksni i ne mogu se mijenjati.

- Nadalje, kako bi se korisnicima osiguralo sigurno i pouzdano iskustvo prilikom korištenja kartica, platne se transakcije kontinuirano nadziru. U slučajevima kada se uoči transakcija koja odstupa od uobičajenog obrasca korištenja, njezina se realizacija može privremeno obustaviti. Time se omogućuje provođenje dodatne analize sigurnosti transakcije radi utvrđivanja njezine legitimnosti i sigurnosti. Ova mjera isključivo ima svrhu zaštite korisnika i sprječavanja moguće zlouporabe kartice – pojašnjavaju u banci.

U Erste banci za korisnike Visa Classic debitne kartice vezane uz tekući račun, dnevni maksimalni iznos kupnji je 2000 eura, dok iznos isplaćenog gotovog novca može biti do 1000 eura, ovisno o postavljenim limitima. Dnevno je na prodajnim mjestima moguće izvršiti najviše 15 transakcija, odnosno na bankomatima sedam. Nešto su veći iznosi za korisnike Visa Gold Debitnih kartica, koji dnevno na prodajnim mjestima mogu plaćati do 2800 eura, te na bankomatima podizati gotov novac u visini do 2000 eura, odnosno sveukupno dnevno 4800 eura. Ovom karticom moguće je izvršiti najviše 15 transakcija na prodajnim mjestima te deset na bankomatima. Pregled dnevnih limita je dostupan unutar George aplikacije i može se promijeniti na zahtjev korisnika, uz suglasnost banke. Zahtjev se može predati u poslovnici, u Georgeu ili pozivom u Kontakt centar za što banka ne naplaćuje dodatnu naknadu.

Što se tiče kreditnih kartica (Diners Club, Visa, Mastercard), banka kod izdavanja donosi odluku o visini mjesečnog limita potrošnje po kartici, kao i limita za podizanje gotovog novca. Zbog sigurnosnih razloga postoje i dodatna ograničenja, poput dnevnog broja transakcija kojih može biti najviše 20 na prodajnim mjestima te sedam

na bankomatima. U slučaju potrebe za povećanjem broja dnevnih transakcija, zahtjev za promjenu može se predati u poslovnici ili pozivom u kontakt centar.

- Banka svakodnevno nadzire transakcije klijenata kroz više sustava i više aspekata, a s ciljem kako bi se izbjegla potencijalna financijska šteta. U slučaju da neku od transakcija banka prepozna kao potencijalno rizičnu, za nju ne daje odobrenje, već nakon dodatnih analiza, provjere s klijentom i potvrde želi li zaista provesti plaćanje, u konačnici omogućuje plaćanje tih transakcija – pojašnjavaju praksu u Erste banci.

S PIN-om iznad 40 eura

Banke ne ograničavaju samo broj i iznose transakcija. Limiti se primjenjuju i na beskontaktna plaćanja bez unosa PIN-a, a povećani su u pandemiji. Kad su posrijedi ograničenja za beskontaktna plaćanja, autorizacija transakcija HPB karticama bez unosa PIN-a u HPB-u se provodi do iznosa od 40 eura u Hrvatskoj, dok u drugim zemljama iznosi mogu biti drukčiji. Prema postojećoj regulativi, nakon prekoračenja postavljenih regulatornih limita može se i za manje iznose zatražiti autorizacija transakcija PIN-om.

U Addiku također primjenjuju limit za beskontaktno plaćanje definiran na državnoj razini – 40 eura. Nakon dosizanja kumulativnog iznosa ili određenog broja uzastopnih beskontaktnih transakcija, sustav zahtijeva PIN potvrdu iz sigurnosnih razloga. Podnošenjem zahtjeva banci klijenti mogu zatražiti ukidanje opcije beskontaktnih transakcija s bankovnim karticama koje imaju beskontaktnu tehnologiju. Takva kartica se može koristiti isključivo kontaktno o čemu se klijent obvezuje informirati prodajno mjesto. Dodatno, prilikom plaćanja putem digitalnog novčanika (Apple pay/Google pay) suglasnost za provođenje kartičnih transakcija se provodi putem personaliziranih sigurnosnih obilježja pametnog uređaja kao što su npr. biometrijska autentifikacija, autentifikacija otiskom prsta (engl. touch ID), autentifikacija prepoznavanjem lica (eng. face recognition) i slično.

OTP banka je također slijedila tržišnu praksu te su tijekom pandemije (sukladno preporuci HNB-a) mijenjali maksimalni pojedinačni iznos beskontaktnih transakcija plaćanja bez autorizacije PIN-om na 100 odnosno 250 kuna. Nakon uvođenja eura dnevni limit beskontaktnih plaćanja je na nacionalnoj razini postavljen na 40 eura. Primjenjuju ga i u PBZ-u, no radi dodatne sigurnosti u pojedinim situacijama beskontaktnu transakciju klijenti trebaju potvrditi PIN-om i za manje iznos. Tako je i u Erste banci u kojoj kumulativni iznos svih uzastopnih beskontaktnih transakcija bez unosa PIN-a iznosi maksimalno 150 eura. Nakon tog iznosa, sljedeća beskontaktna transakcija mora se provesti unosom PIN-a, i to neovisno o razdoblju kad su transakcije obavljene.