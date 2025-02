Objavljena dugoročna prognoza za proljeće: Anomalija će imati ogroman utjecaj, a moglo bi biti i snijega

Najnovije dugoročne prognoze za proljeće 2025. pokazuju vjerojatan utjecaj La Nine na sezonsko vrijeme u Europi. Predviđa se dominantan sustav visokog tlaka nad kontinentom, a niski nad zapadom i sjeverozapadom. Meteorološka proljetna sezona traje 3 mjeseca i obuhvaća razdoblje ožujak-travanj-svibanj. Ovo je prijelazno razdoblje iz zime u ljeto, pa se može očekivati ​​puno dinamike, javlja Severe Weather u svojoj najnovijoj prognozi .

Smatra se da će oceanski događaj La Nina imati neočekivanu ulogu ove sezone. Obično je teško pronaći ili vidjeti bilo kakav pravi utjecaj La Nine na Europu. Jedan od važnih velikih pokretača ove sezone je događaj La Nina u tropskom dijelu Tihog oceana. No, iako je postajao sve jači u posljednja dva mjeseca, postoje samo osnovne naznake koliku će ulogu imati u proljeće 2025. u Europi. Predviđa se da će La Nina ostati barem do ranog proljeća. Ali atmosferski utjecaj tako velikih anomalija može trajati dulje, pokrivajući cijelu proljetnu sezonu sjeverne hemisfere. La Nina bi mogla donijeti toplija i suša proljeća u dijelove središnje i zapadne Europe. Ali više oborina često se nalazi nad jugozapadnim, zapadnim i sjevernim dijelovima Europe te također nad Sredozemnim morem.

Severe Weather Europe koristi dva sezonska modela za prognozu ECMWF (Europski centra za srednjoročne vremenske prognoze) i UKMO model, iz službenog britanskog Met-Officea.

Proširena prognoza ECMWF-a pokazuje većinom veći pritisak u središtu središnje i istočne Europe. Zona niskog tlaka nalazi se u krajnjem sjevernom Atlantiku i iznad sjeverozapadne Europe, a izgleda vrlo slično proljetnom utjecaju La Nine. Gledajući prognozu površinske temperature, vidi se topliji uzorak za većinu središnjih i sjevernih dijelova Europe. Na to utječu zona visokog tlaka i jugozapadno strujanje iz područja niskog tlaka u Atlantiku. Vidise i tendencija normalnih do nižih temperatura nad jugozapadnom i dijelovima srednje Europe i jugoistoka. Za ožujak se prognozira manje oborina u većem dijelu srednje Europe i prema istoku. Opet, to je zbog utjecaja područja visokog tlaka. No, više oborina može se vidjeti nad južnim, zapadnim i sjevernim dijelovima, pod utjecajem zone niskog tlaka sa sjevernog Atlantika i nad zapadnim Sredozemljem.

Anomalija visokog tlaka nad Europom tipična je za proljeće La Nine, pa postoji mogućnost da je ovaj obrazac donekle povezan s njezinim globalnim utjecajem. Toplije temperaturne anomalije i blaži uvjeti vjerojatniji su u zapadnom središnjem, središnjem dijelu i prema istoku. Središnja i zapadna područja vjerojatno bi mogla vidjeti povremene atlantske fronte sa zapada/sjeverozapada pod utjecajem zona niskog tlaka iznad sjevernog Atlantika, piše Severe Weather.

Foto: Severe Weather Europe

Što se tiče oborina, u Europi se više oborina predviđa u jugozapadnim, središnjim i sjevernim krajevima. To se očekuje zbog prognoziranog područja nižeg površinskog tlaka nad jugozapadnom Europom i šire zone niskog tlaka iznad sjevernog Atlantika za sjeverne dijelove. U kombinaciji s nižim temperaturama, to također utječe na potencijal snježnih oborina u rano proljeće.

Iako je proljeće općenito poznato kao početak toplijeg dijela godine, još uvijek bi moglo biti snježnih padalina, osobito u ožujku. No, prema posljednjoj prognozi snježnih oborina za ožujak-svibanj 2025., veći dio kontinenta ima snježne oborine ispod normale. Naravno, to ne znači da neće padati snijeg, već to samo znači da je rjeđi od prosjeka u zadnjih 30 godina. Jedna hladna fronta s odgovarajućim hladnim zrakom može donijeti veliku količinu snježnih padalina u središnjim dijelovima Europe, a to se vjerojatno neće pojaviti u mjesečnom prosjeku.

Foto: Severe Weather Europe

UKMO model pokazuje nešto drugačiju prognozu od ECMWF-a. Prikazuje zonu visokog tlaka sa središtem iznad zapadne Europe i signal područja niskog tlaka iznad dalekog sjevernog Atlantika. Zona visokog tlaka proteže se i prema istoku, pokrivajući veći dio Europe. Temperaturna prognoza pokazuje uglavnom toplije uvjete od normalnih u većem dijelu kontinenta, osobito u sjevernim i sjeveroistočnim regijama.

Gledajući oborine, vide se uglavnom suši uvjeti nad dijelovima središnje i zapadne Europe. To je uglavnom očekivano, s obzirom na prognozu visokog tlaka iz ovog modela. Ali sjeverna i južna Europa pokazuju više oborina u proljeće, što ukazuje na utjecaj zone niskog tlaka na sjeveru i zone nižeg tlaka nad Sredozemnim morem. Više proljetnih snježnih padalina predviđa se u sjeverozapadnoj Skandinaviji, gdje su temperature još dovoljno niske, a područje niskog tlaka donosi obilje oborina.

