Objavljen nalaz obdukcije poginule Tijane. Odvjetnik otkrio nove detalje tragedije

Tragična nesreća koja se dogodila krajem svibnja u Budvi odnijela je život devetnaestogodišnje Novosađanke Tijane R. Djevojka je poginula tijekom parasailinga, kada je s visine od oko 150 metara pala u more. Prema izvještaju Hitne medicinske pomoći iz Budve, njihova ekipa stigla je na lice mjesta oko 11 sati, no mogla je samo konstatirati smrt jer Tijana nije davala znakove života.

Tijelo je nakon nesreće prebačeno u Centar za sudsku medicinu u Podgorici, gdje je obavljena obdukcija. Prema službenim nalazima, djevojka je preminula uslijed teških ozljeda prsnog koša. Neposredni uzrok smrti bilo je utapanje i gušenje, a liječnici su utvrdili i traumu pluća te unutarnje krvarenje, piše Pobjeda.

Pravni zastupnik obitelji, odvjetnik Mirko Bogićević, otkrio je za Pobjedu kako snimka kamere pričvršćene za padobran pokazuje ne samo trenutke prije tragedije, nego i razgovor dvojice skipera. Oni su, tvrdi, dogovarali da obitelji lažno predstave kako je Tijana nakon pada prevezena u bolnicu u Kotoru, iako je već tada bila mrtva.

Obitelj stradale djevojke upozorava da se nesreća mogla izbjeći da su bile poštovane osnovne sigurnosne procedure. Odvjetnik naglašava kako tvrtka koja je pružala uslugu parasailinga nije imala adekvatno obučeno osoblje, niti liječnika ili osobu zaduženu za pružanje prve pomoći, što je zakonska obveza za ovakve djelatnosti.

„Nitko Tijani nije objasnio način korištenja opreme, niti osnovne signale koje bi trebala znati u slučaju da joj pozli. U gliseru nije bilo komunikacije s njom, a kamera koja je snimala let nije iskorištena za praćenje njenog stanja, nego isključivo za promotivne svrhe“, istaknuo je odvjetnik Bogićević.

Kao poseban problem istaknuta je i tehnička neispravnost opreme. Prema tvrdnjama odvjetnika, takozvana „plava spona“, dio opreme koji se u normalnim uvjetima mijenja i do tri puta dnevno, nije bila ispravna. Upravo to je, dodaje, izazvalo paniku kod djevojke koja se u strahu pokušavala otkopčati, a zatim je pala u more i smrtno stradala.