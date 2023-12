Objavljen kalkulator plaća: Izračunajte koliko ćete primati od iduće godine

Od 1. siječnja iduće godine mijenjaju se porezna pravila pa će tako rasti i plaće. Tri su glavne promjene. Kroz sustav poreza na dohodak povećava se osobni odbitak s 530 na 560 eura, rastu i neoporezivi iznosi za uzdržavane članove te prag za višu stopu poreza na dohodak. Druga promjena je regresivno smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje (I. stup) za najviše 300 eura za bruto plaće do 700 eura. To smanjenje postupno pada prema nuli do iznosa bruto plaće od 1300 eura. Vlada navodi da manje plaćeni doprinosi neće utjecati na iznos budućih mirovina.

Treće, plaće mogu, ali i ne moraju narasti temeljem ukidanja prireza na sve vrste dohodaka. Jedinice lokalne samouprave time ostaju bez dijela prihoda pa će neke 'rupu' u proračunima pokušati zakrpati višim porezima na dohodak. Kako je Večernji list pisao, to vjerojatno neće učiniti gradovi i općine u kojima je na čelu HDZ, nakon pritiska iz središnjice stranke. Gradovi i općine moraju propisati visinu godišnjih stopa poreza na dohodak u granicama određenim Zakonom, a još nisu svi to učinili. Radnici sa nižim plaćama i osobe koje imaju više uzdržavanih članova obitelji dosad nisu ni plaćali porez na dohodak i prirez, pa po toj osnovi ne mogu ni očekivati povišicu. Načelno, poznato je da će manje plaće koje se kreću oko minimalca i nešto iznad njega porasti do najviše 40-tak eura neto, prosječne bi plaće mogle biti veće par eura dok povišica za jače plaće ovisi o tome što će biti s prirezom.

Stranica Isplate.info sastavila je kalkulator plaća. Kalkulator bi bio pregledniji kada bi automatski preračunao visinu poreza kada se klikne na pojedini grad. On to, međutim, ne čini. Rok do kojega gradovi moraju donijeti odluku hoće li i za koliko povećati stopu poreza na dohodak je kraj godine, no oni te stope mogu mijenjati i tijekom kalendarske godine. Trenutno se visina prireza objavljuje na stranicama Porezne uprave OVOM LINKU. Svoju plaću od 1. siječnja 2024. izračunajte OVDJE.