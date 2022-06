Obitelj iz Jablanice na Pelješcu radi sezonu: 'Plaća je ekstra, a radi se i 70 dana u komadu'

Bračni par iz BiH, Saltaga Ado i Arnela, Jablaničanima su poznati kao dugogodišnji vlasnici objekata brze hrane. Praksu u kuhinji stekli su dugogodišnjim iskustvom sa vlastitim obrtom, a svoje znanje su iskoristili za sezonski rad na moru, točnije - na Pelješcu.

Ado kao glavni kuhar jednog restorana na Pelješcu može dobro zaraditi, priča za Jablanica.live.

- Zadnji posao koji smo supruga i ja radili u Jablanici bio je pravljenje pita ispod sača na magistralnom putu M-17. Međutim, prevelika konkurencija, krize... Odlučio sam da ću raditi u Hrvatskoj. Naišao sam na dva-tri oglasa i pozvao. Za 5 minuta sam se sa čovjekom dogovorio i plaću i sve uvjete. 2019. godine sam prvi put radio sezonu. Sve što sam se dogovorio sa vlasnikom restorana je ispoštovano - kaže Ado na početku razgovora.

- Tko nije spreman na veliki obim posla i tko nije kvalitetan, ne preporučam mu da dolazi na sezonu. Tko je spreman raditi, dobro je došao. Psihički i fizički morate biti spremni izdržati navalu koji traje dva i pol mjeseca. U komadu ćete raditi 60-70 dana. Nemate slobodan dan, radi se desetak sati svaki dan, a plaće su dobre. U odnosu na nas plaće su ekstra i to je jedna satisfakcija koja vas drži tu da radite - rekao je Ado.

Trenutno radi kao glavni kuhar na Pelješcu, a supruga mu radi na salatama i serviranju tanjura.

Na pitanje da li je zadovoljan odnosom poslodavaca prema radniku, odgovara da to ovisi od gazde do gazde.

- Vlasnik na Pelješcu je zaista dobar čovjek. I sam radi s nama, pomaže oko pizza i prema nama je korektan i uljudan. Imam osjećaj da radim kod sebe, a ne da radim za drugoga. Gazda je dobio povjerenje u mene kao kuhara, prepustio mi je organizaciju posla, brigu o robi. Slobodnije radim sada. Posla ima, sezona je u jeku - odgovorio je Ado.

Na Pelješcu se trenutno nalazi više Jablaničana, a nekoliko njih radi u istom restoranu.

- Puno je lakše. Naš ritual je bio i druženje u Jablanici, tako da je raditi s prijateljima jedna olakšavajuća okolnost. Kada završimo posao sjednemo skupa, rezimiramo taj dan, prisjetimo se što se dogodilo, kakav je bio cirkus, tko se zezao na poslu, kakve su šale bile… Popijemo rakijicu i idemo na spavanje. Ujutro buđenje, zajednička kavica i posao ponovno - dodao je Ado.

- Savjetovao bih drugima da ne misle da su došli na ljetovanje i da će se kupati i odmarati. Nema spajanja ugodnog s korisnim. Tko tako razmišlja ne treba dolaziti na sezonu. Ako ćete doći morate biti spremni na rad. Ako idete sa stavom da ćete se malo kupati, malo raditi, vi ćete se vratiti nakon sedam dana kada shvatite o kojem obimu posla se radi. Tko je naučio raditi, on će bez problema odraditi sezonu. Slično kao i u našim restoranima - kaže Ado.

- Ja sam, recimo, iz restorana u Jablanici dolazio kući tako umoran da ne mogu ući u kabinu na tuširanje. Ovdje mi se to još nikada nije dogodilo. Imamo mi svoje stolove i stolice u restoranu i kada god nema posla, gazda nas tjera da sjednemo i odmorimo. Važno je odmoriti i pripremiti se za nalet gužve. To kod nas nema niti u jednom restoranu. Radite 17 sati i morate stajati na nogama. Nema toga ovdje, možete se odmoriti, ali kada se radi - radi se - dodaje.

- Trenutno se vidimo u Hrvatskoj. Ne vidim nikakvu budućnost kod nas u Jablanici, da me neko maltretira za 800 KM. Mogu nešto sitno raditi oko građevine, kada se vratim sa sezone, ali ovo nam je sada glavna opcija – ljeti raditi, zimi odmor. Do kada će to tako trajati vidjet ćemo - zaključio je Ado za Jablanica.live.

Video - Preko 10.000 švicarskih tvrtki traži radnike u Hrvatskoj