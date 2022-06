Zbog poruke Orbanu da Jadran nije mađarsko more, ugostitelju s Pelješca prijeti 200.000 kuna kazne

Tri rečenice ispisane kredom na ploči, kako je krenulo, mogle bi ugostitelja s Pelješca koštati 200 tisuća kuna. Mjesec dana nakon objave fotografije s natpisom upućenim mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, na vrata Jakova Jakše Begovića pokucala je policija.

On se 30 godina bavi ugostiteljstvom, a posjeduje i ribarski obrt te dozvolu za izlov tune. Postao je osumnjičenik za povredu dostojanstva Mađara prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Kako navedeni zakon propisuje novčane kazne, a sporna ploča je pred njegovim "Tuna barom" u Trpnju na Pelješcu, propisana kazna za pravnu osobu je viša nego za fizičku.

Naime, ako 66-godišnjeg Jakšu prijave kao fizičku osobu, prijeti mu od pet tisuća do 30 tisuća kuna kazne. U slučaju pak da bude prijavljen kao obrtnik, tada je raspon kazne od deset tisuća do 200 tisuća kuna, piše Slobodna Dalmacija.

Njega brine upravo to što su ga policajci iz Policijske postaje Ston izrijekom pitali je li vlasnik obrta.

– S obzirom da su došli sada, nakon toliko vremena, bojim se da će i kaznu tražiti što višu jer je očito da je netko potaknuo policijsko djelovanje. Da su sami mislili doći, pojavili bi se odmah nakon dan-dva. Pazite, natpis na ploči je glasio: "Mađare ne služimo. Niste dobrodošli na vaše more. Ako dovedete Hernádija dobro ste došli." (Zsolt Hernádi predsjednik i izvršni direktor mađarskog MOL-a, op.a.). To je bio moj odgovor premijeru Orbanu koji je naše more nazvao mađarskim, pa to je valjda svakome jasno. Lijepo sam napisao "na vaše more", a svi znamo da je Jadransko more hrvatsko. Da sam napisao "na naše more" onda bi i ta policijska istraga imala smisla, a ovako je suluda. Osim toga, pitam ja vas, pa koji ugostitelj bi tjerao goste bilo koje nacije? Zločesto je pritom izvlačiti natpis iz konteksta jer se ja amaterski bavim satirom, to doslovno svi znaju. Objavljujem na dnevnoj bazi natpise na ploči i komentiram dnevnopolitička zbivanja. Svi se na njih smiju, nitko nije bio uvrijeđen – ispričao je.

Među natpisima koje je objavljivao na ploči pred svojim ugostiteljskim objektom te u objavama na društvenim mrežama, bavio se raznim aspektima života: "Ako ste nezadovoljni poslugom, dovedite je drugi put sa sobom"; "Ako ste sa pasom brnjica je jedino vama obavezna", "Ni kad smo zatvoreni HDZ-ovce ne poslužujemo, a SDP-ovce pogotovo, ostale da ni ne spominjemo, nemamo pametnijeg posla"...

Odvjetnik Ivan Gržić koji zastupa ugostitelja s Pelješca, ni sam ne može vjerovati da postoji mogućnost prijave.

– Vezano za optužbu koja se stavlja mom branjeniku na teret napominjem kako se u konkretnom slučaju radi o benignom sadržaju i satiri, koja je kao takva zaštićena slobodom govora sukladno recentnoj praksi Europskog suda za ljudska prava.

Objekt u kojem je istaknut sporni natpis nadaleko je poznat po duhovitim objavama, istaknutim na ploči ispred lokala. Te kreativne objave korisnici društvenih mreža svakodnevno dijele s obzirom na to da se sam vlasnik istog lokala najčešće šali na vlastiti račun i račun svoga objekta.

Vezano za sporni natpis napominjem kako tu nema govora o bilo kakvoj diskriminaciji s obzirom na to da su Mađari, kao i ostali ljudi svih vjera i nacija, uvijek dobrodošli u "Tuna bar" na Trpnju. Slijedom navedenog, iniciranje predmetnog prekršajnog postupka smatram u cijelosti neutemeljenim i nadasve apsurdnim, jer Jakov Begović kao jedna apolitična, duhovita i nadasve dobronamjerna osoba, svojim postupanjem definitivno nije ostvario obilježja prekršaja koji mu se stavlja na teret – kaže odvjetnik.

– Nakon objave natpisa na ploči, putem Instagrama u roku od jednog dana došlo je više od tisuću ocjena "jedan" na moje Google reviews. Ta hrpa negativnih ocjena se obrušila na našu stranicu u tolikoj mjeri da je sam Google prepoznao umjetno stvoren val negativnih recenzija i izbacio ih. To isto su mi zlonamjerne osobe napravile i na Facebook stranici bara gdje su mi ocjenu s 4 i nešto srušili na 2,4. Ali pisali su stvarno svašta, pa tako i da smo im "prepekli kokoš", a piletinu na taj način uopće ne poslužujemo. Zatim da "ne valja krumpir" i takve stvari – kaže Begović.

Međutim, njegov optimizam i dalje nije ništa manji, pogotovo što su mu se javili mnogi Mađari koji ne podržavaju premijera Orbana. Oni su shvatili njegov natpis kao kritiku aktualne mađarske vlasti, a ne diskriminirajuću po njih osobno.