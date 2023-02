Obaranje leta MH17: Ukrajina nastoji iskoristiti sva pravna sredstva da Putina privede pravdi

Ukrajina će iskoristiti sve međunarodne pravne mehanizme u pokušaju da privede ruskog predsjednika Vladimira Putina pravdi zbog obaranja leta MH17 aviokompanije Malaysia Airlines nad istočnom Ukrajinom 2014. godine, rekao je u srijedu glavni tužitelj Andrij Kostin. "Poteškoće u prikupljanju dokaza i imunitet na snazi ne dopuštaju procesuiranje predsjednika Ruske Federacije na nacionalnim sudovima", napisao je Kostin na Twitteru.

"Nastojat ćemo iskoristiti sve postojeće međunarodne pravne mehanizme kako bismo ga priveli pravdi".

