Njemačka odobrila izvoz do 178 tenkova Leopard 1 Ukrajini, bit će dostavljeni u fazama

Njemačko ministarstvo gospodarstva odobrilo je izvoz do 178 borbenih tenkova Leopard 1A5 Ukrajini. "Koliko će doista tenkova Leopard 1A5 biti dostavljeno Ukrajini, ovisi o potrebnom poslu održavanja", zajednički su u utorak priopćili ministarstvo gospodarstva i ministarstvo obrane. Njemačka vlada već je dala svoje odobrenje na izvoz obnovljenih tenkova prošli tjedan.

Leopard 1 je prvi borbeni tenk izgrađen za Bundeswehr nakon Drugog svjetskog rata. Od 1965. do sredine 1980-ih godina, proizvedeno je 4700 tenkova. Bundeswehr je još prije 20 godina povukao iz upotrebe posljednji Leopard 1. Prije dva tjedna, nakon dugačke rasprave, njemačka vlada odlučila je poslati Ukrajini 14 modernijih Leoparda 2 i dopustiti saveznicima da izvezu takve oružane sustave proizvedene u Njemačkoj.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao je u Kijevu da će Leopardi 1 biti dostavljani u fazama. 20 do 25 tenkova bi trebalo biti dostavljeno do ljeta, a do 80 do kraja godine, s ciljem dosezanja više od 100 tijekom prvog ili drugog kvartala 2024. godine. To bi značilo opremanje barem tri ukrajinska bataljuna, uključujući i materijal za rezervne dijelove i streljivo. Dodatno, rekao je, počela je obuka 600 časnika.

Pistorius je rekao da se Njemačka nada da tenkovi mogu "doprinijeti nastavku ukrajinske mogućnosti da se brani i odbije napad". Pistorius je naglasio da ne treba biti sumnje da će Njemačka, kao i drugi partneri u Europi, i dalje "nastaviti čvrsto stajati uz Ukrajinu u budućnosti i podupirati je kako god je to moguće".

Boris Pistorius Foto: Kay Nietfeld/DPA

Do kraja mjeseca će, prema Pistoriusu, Ukrajina primiti više navođenih projektila, kao i pet protuzračnih tenkova Gepard (Cheetah) i dodatnih pet oklopnih vozila Badger. Pet tenkova Biner koji na sebi nose mostove bit će dostavljeno u ožujku.

Njemački obrambeni opskrbljivač Theinmetall rekao je odvojeno da planira poslati prvih 20 do 25 borbenih tenkova Leopard 1 u Ukrajinu ove godine.

Do kraja 2024. godine, preostalih 88 Leoparda 1 bi trebalo biti dostavljeno, rekao je u utorak izvršni direktor Armin Papperger na konferenciji Europe 2023 u Berlinu.

Osim Rheinmetalla iz Dusseldorfa, kompanija FFG iz sjevernog grada Flensburga također ima oružane sustave ovog tipa. Rheinmetall i FFG sada najprije moraju popraviti svoje Leoparde 1 da bi ih izvezli u Ukrajinu. "Da smo odlučili u ožujku da se ova vozila trebaju popraviti, bilo bi brže", rekao je Papperger. "No to se nije dogodilo. Stoga moramo sada živjeti s tim. Pretpostavljam da to Ukrajini svejedno puno pomaže".

Rusija, koja je prije gotovo godinu dana započela rat protiv susjedne zemlje, kritizirala je zapadnu vojnu pomoć Ukrajini. Dostavljanje ofenzivnog oružja samo će razvući borbe, ustvrdio je ministar obrane Sergej Šojgu. "Štoviše, takvi koraci uvlače NATO zemlje u sukob i mogu dovesti do neviđene eskalacije".