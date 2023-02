Zelenski danas u posjetu Velikoj Britaniji; Ukrajinci: Rusi su tijekom noći gađali Harkiv

Njemačko ministarstvo gospodarstva odobrilo je izvoz do 178 borbenih tenkova Leopard 1A5 Ukrajini. Njemačka vlada već je dala svoje odobrenje na izvoz obnovljenih tenkova prošli tjedan. Ukrajina je u utorak priopćila da su posljednja 24 sata bila najpogubnija za ruske snage od početka rata unazad gotovo godinu dana, u trenutku kada Moskva na bojišnicu šalje desetke tisuća netom mobiliziranih vojnika kao pojačanje za zimsku ofenzivu.

Tijek događaja:

9:53 - Zelenski stiže u Veliku Britaniju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ove će srijede posjetiti Veliku Britaniju prvi put od ruske invazije, objavio je Downing Street. Zelenski će iskoristiti svoj nenajavljeni posjet Britaniji kako bi se obratio zastupnicima u parlamentu i vidio kako britanske oružane snage obučavaju trupe njegove zemlje.

Premijer Rishi Sunak proširit će obuku koju nudi Ujedinjeno Kraljevstvo na pilote borbenih zrakoplova i marince te obećava dugoročno ulaganje u ukrajinsku vojsku.

- Posjet predsjednika Zelenskog Ujedinjenom Kraljevstvu potvrda je hrabrosti, odlučnosti i borbe njegove zemlje, te potvrda neraskidivog prijateljstva između naše dvije zemlje. Od 2014. Ujedinjeno Kraljevstvo pruža vitalnu obuku ukrajinskim snagama, omogućujući im da brane svoju zemlju, zaštite svoj suverenitet i bore se za svoj teritorij. Ponosan sam što ćemo danas proširiti tu obuku s vojnika na marince i pilote borbenih zrakoplova, osiguravajući da Ukrajina ima vojsku sposobnu braniti svoje interese iu budućnosti. To također naglašava našu predanost da ne samo kratkoročno opskrbljujemo vojnu opremu, već i dugoročno obećanje da ćemo stajati rame uz rame s Ukrajinom u godinama koje dolaze, poručio je Sunak.

9:15 - Nakon što je jučer šef ukrajinske nacionalne sigurnosti Oleksej Danilov rekao je u intervjuu za Reuters da se očekuje da će Kremlj u novom napadu ciljati na sjeveroistočni Harkiv ili južne regije Zaporožja, to se i dogodilo. Harkiv je pogođen ruskim raketnim napadom te su s četiri projektila uništene zgrade u blizini središnjeg gradskog parka.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je američkom predsjedniku Joeu Bidenu na izrazu potpore Ukrajini tijekom njegovog obraćanja Kongresu o stanju nacije.

Thank you @POTUS for the powerful words of support for 🇺🇦 while addressing the nation. We are grateful for 🇺🇸 leadership in helping 🇺🇦, for solidarity of the entire 🇺🇸 people. Our values ​​are the same, our common goal is victory. 🇺🇦 freely chooses its future. It is & will be so!