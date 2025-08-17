Slovenac: Udarali su me rukama i nogama. Oglasila se i zaštitarska tvrtka: Zaštitari su se branili od novih napada

Šokantni napad zaštitara u Savudriji na skupinu slovenskih turista na plaži zgrozio je javnost, a informacije su brzo izašle u javnost. Svjedoci događaja naveli su da su u fizičkom obračuni napadači brutalno postupali i prema ženskoj osobi, a policija se nije odazvala na novinarske upite. Jutros su tek kratko priopćili da se o slučaju provodi kriminalističko istraživanje.

– Direktno me udario u glavu, izbio mobitel iz ruke i sva trojica zaštitara su krenula prema meni. Počeli su me udarati nogama i rukama, oborili su me na tlo – ispričao je za RTL ozlijeđeni 28-godišnji Slovenac. Prema riječima napadnutih, u početku su vikend provodili u kući iznad plaže, a oko 22 sata spustili su se do mora kako ne bi smetali susjedima. Nakon otprilike sat i pol, prišao im je hotelski zaštitar i na grub način zatražio da napuste plažu. – Prilično neljubazno zatražio je da napustimo plažu. Rekli smo da može, ali smo pitali u čemu je problem jer nikome ne smetamo i plaža je prazna. Samo je rekao da nestanemo i da nas više ne želi vidjeti ovdje – rekao je za dnevnik RTL-a pretučeni mladić.

Hotel Kempinski izrazio je žaljenje zbog incidenta, kao i zaštitarska tvrtka koja je izvijestila da su do završetka policijske istrage s dužnosti udaljili djelatnike koji su sudjelovali u incidentu. – Sigurnost naših gostiju i posjetitelja naših sadržaja uvijek nam je na prvom mjestu, a svaki oblik nasilja je potpuno neprihvatljiv i suprotan vrijednostima našeg hotela. Nastavljamo primjenjivati sve potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost i ugodan boravak svih naših gostiju. O svim daljnjim rezultatima istrage pravovremeno ćemo obavijestiti javnost – poručuju iz hotela.

Iz Klemm securityja, tvrtke u kojoj su zaposleni zaštitari razgovarali su s RTL televizijom, te ustvrdili da su slovenski turisti bili u vidno alkoholiziranom stanju, da su remetili javni red i mir, uništavali imovinu hotela. Prema njihovim riječima, zaštitari hotela su ih u tome pokušali spriječiti i tvrde da su se slovenski turisti oglušili na upozorenja i da su oni bili ti koji su prvi napali zaštitare.

– Mi imamo informaciju da je došlo do sukoba. Zaštitari su radili svoj posao. Licencirani ljudi otišli su na plažu da bi umirili grupu slovenskih građana koji su bili u vidno alkoholiziranom stanju. Na snimci je samo ono što su oni (Slovenci, op.a.) snimili gdje se vidi samo zadnji dio. To je trajalo dosta dugo. Bila su tri upozorenja, da bi na kraju došlo do tog sukoba. Policija je napravila zapisnik i uviđaj. Vjerujem da će dati izjavu i objasniti što se točno dogodilo. Mi kao struka želimo zaštititi naše ljude i reći da je ovo bio klasičan napad na službenu osobu. Radili su svoj posao. Oni su tamo da štite imovinu hotela i da se pobrinu da nema remećenja javnog reda i mira – rekla je za RTL predsjednica Ceha zaštitara Lidija Stolica.

Rekla je i da su se zaštitari branili. – Nisu ih pretukli. Oni su fizički nasrnuli. Naši ljudi su odradili sve po protokolu. Upozorili su ih da ne galame, da ne uništavaju dijelove na plaži. Oni su se na to oglušili. Pa su došli drugi i treći kolega. To je sve trajalo. Oni su prvi napali, primili našeg zaštitara i počeli ga gurati i udarati. Ta djevojka i ostali su bacali čaše pune pića na naše ljude. Vrlo su neprimjereno razgovarali, govorili svašta. Mi kao firma i Klemm security ne žele o tome govoriti jer su to mladi ljudi – istaknula je. Negirala je i da su turisti napadnuti palicama.

– Naši ljudi, dakle zaštitari su pozvali policiju jer je bio napad na njih. Napravljen je zapisnik. Jedna i druga strana rekle su što su imale. Bilo je testiranje na alkohol. Naši ljudi su svi imali 0 promila. Policija će dati svoje izvješće. Želim napomenuti da su naši ljudi radili svoj posao – zaključila je.