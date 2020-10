NZJZ poslao apel građanima: Svi s pozitivnim testom trebaju se javiti liječnicima obiteljske medicine

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ pozvao je građane koji su se testirali na COVID-19 da obavezno ostanu kod kuće do dolaska nalaza.

Priopćenje Zavoda prenosimo u cijelosti:

Ukoliko im stigne pozitivan nalaz molimo da se jave nadležnom liječniku obiteljske medicine radi određivanja izolacije, a njihovi bliski kontakti radi određivanja mjere samoizolacije. Naime, ukoliko još niste dobili poziv epidemiologa vezano za određivanje statusa (samo)izolacije, liječnici obiteljske medicine su također ovlašteni donijeti tu odluku kako bi se ubrzao proces te kako bi se pomoglo i ovako preopterećenim epidemiolozima.

Zbog izrazito velikog broja pozitivnih osoba na koronavirus te svakodnevno velikog broja briseva koji se uzimaju te potom analiziraju, Zavod apelira na svoje sugrađane koji su dobili pozitivan nalaz da se bez odgode jave nadležnom liječniku obiteljske medicine. Isto tako, molimo sve sugrađane koji imaju informaciju da su zaraženi koronavirusom da obavijeste svoje bliske kontakte te da ih upute da se jave nadležnom liječniku obiteljske medicine, bez obzira jesu li dobili poziv epidemiologa ili ne. Na ovaj način pomoći će se epidemiolozima u njihovom radu te pravovremenom reakcijom pridonijeti što bržem suzbijanju širenja epidemije.

Epidemiolozi Zavoda ulažu maksimalan trud kako bi što prije kontaktirali zaražene građane, ali i njihove bliske kontakte, no zbog pogoršane epidemiološke situacije, to često nije moguće napraviti u kratkom vremenskom roku. Stoga još jednom apeliraju na pomoć, solidarnost i odgovornost svih građana jer jedino se tako može zaustaviti daljnje širenje epidemije. Ujedno, zahvaljuju svim građanima na strpljenju i dosadašnjem poštivanju preporučenih mjera za suzbijanje širenja koronavirusa te podsjećaju na one osnove – nošenje zaštitnih maski, održavanje fizičkog razmaka te učestalo pranje ruku.

Podsjetimo, od pojave prvog slučaja koronavirusa u Hrvatskoj, epidemiolozi Zavoda, kao i svi ostali epidemiolozi diljem Hrvatske, poduzimaju nadljudske napore kako bi se što veći broj građana testirao te kako bi se epidemija što brže stavila pod kontrolu. Tako njihov rad često traje od ranoga jutra do kasno navečer, te sutradan sve ispočetka.

Ostanimo hrabri, odgovorni i ustrajni! - piše u priopćenju.

