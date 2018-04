Nudim sto tisuća kuna onima koji razotkriju spregu bankara i Todorića

Danas se navršava šest mjeseci od osnivanja Istražnog povjerenstva za Agrokor, kojeg je ugasila koalicija HDZ-a i HNS-a. Dario Juričan, redatelj filma "Gazda" održao je konferenciju za novinare na kojoj je podsjetio do kojih je sve saznanja došao sa svojom ekipom, ali i ponudio nagradu od sto tisuća kuna kada DORH podigne kaznenu prijavu protiv onih koji su se udružili i krenuli u uništavanje hrvatske ekonomije. Juričan se medijima obratio na Markovu trgu, pokraj velike maskote miša kojeg je nazvao Đuro, i za kojeg je rekao da je tu kako bi svojom šutnjom isto puno rekao o Agrokoru. Sva saznanja objavio je na web stranici http://agrokor.hrcin.hr/

- Film smo napravili jer smo mislili da će se nešto dogoditi, no ništa nije uslijedilo. Kad smo vidili da se ugasilo to povjerenstvo ostalo nam je samo to da se organiziramo i napravimo nešto što smo mislili da je posao Sabor - rekao je Juričan i dodao kako ne misli da su saborska istražna povjerenstva samo kulisa.

- Oni nemaju moć da nekog kazne, nego da sramote. S obzirom da se to nije dogodilo napravilo smo nešto što bi moglo popuniti sliku o Agrokoru. Javnosti su dostupni svi materijali koje smo prikupili, a ima ih u 220 natuknica. Internetska stranica sadrži brojne dokumente o Agrokoru, uključujući i prvi ugovor o kupnji Sojare, kupoprodajne ugovore za Kulmerove dvore, koncesijski ugovor za Janu i slično. Dokumentirali smo sve sočne priče, poput Ciglane nekretnine, odlične priče o tvrtki koja je u vlasništvu zemljišta i nekretnina neposredno uz okretište Črnomerec. Oni imaju potraživanja prema Agrokoru odnosno Konzumu u visini 67 milijuna kuna, a izvanredna uprava im je sve odbila.Postavlja se pitanje tko su stvarni vlasnici tih nekretnin? Iza njih su kriptični fondovi iz Mađarske. Imamo informaciju da DORH istražuje tu priču i pitanje je skriva li se iza toga stvarno mađarski investitor ili obitelj Todorić - rekao je Juričan.

Redatelj je posebno prozvao bankare kao glavne krivce, a prst je uperio u Sándora Csánya, drugog čovjeka MOL-a, koji je imao nemalu ulogu u Aferi Spice. On je, dodao je Juričan, jako dobar prijatelj Ivice Todorića.

- Gospodin Branko Mikša, koji je bio u nadzornom odboru Agrokora, i koji je također dobar prijatelj Ivice Todorića, završio je u nadzornom odboru OTP-a. To nije slučajno. Postoji osnovana sumnja da su bankari koristili svoja znanja o trenutnom stanju klijenata i odavali ih Agrokoru. To je kazneno djelo odavanja poslovne tajne i spremni smo za sve te osobe platiti 100 tisuća kuna kada DORH podigne kaznenu prijavu - rekao je Juričan i dodao kako su, kada su krenuli u ovu priču, u Hrvatskoj postojale samo dvije tabu teme - Agrokor i bankari.

- Čini mi se da bankari uvijek izmiču. Radili smo i film o Kutli u kojem smo vidjeli koliki je doprinos banaka u propasti hrvatske ekonomije, tako da želimo dati svoj doprinos stavljanju bankara pod reflektore. Imali su nemalu ulogu u bezglavom rastu Agrokora i bogaćenju svojih banaka - zaključio je Juričan.