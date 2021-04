Novo normalno: Zastupnik je gol, profesorova žena puzi po sobi...

Kanadski zastupnik uletio je gol u kadar tijekom virtualne sjednice Donjeg doma, beogradskom profesoru na online predavanju u kadar je uletjela supruga dok je pokušala neprimijećena, puzajući, izaći iz sobe, estonskog zastupnika Tarma Kruusimäe, kad je trebao postaviti pitanje preko videoveze, kamera je uhvatila kako nezainteresirano leži u krevetu u spavaćoj sobi i puši uz glasnu muziku...

To su samo neke od (ne) zgoda koje se događaju diljem svijeta otkako se zbog pandemije velik dio rada i školovanja preselio u virtualni svijet. Kamere koje zabunom ostanu uključene dok ljudi misle da ih nitko ne vidi u privatnosti njihova doma ili snime kadrove koje akteri nisu željeli da se vide nasmijavaju ljude upozoravajući na simpatična (ne)snalaženja i (ne)zgode u virtualnom svijetu. Mala djeca koja uskaču u kadrove roditeljima tijekom online sastanaka, psi koji laju i trče po stanu ne mareći za poslove vlasnika uobičajene su scene na koje treba računati da se mogu dogoditi otkako su privatni domovi postali uredi.

Studenti se hvataju za glavu

A kad je riječ o mlađima i digitalno spretnijima, i studentima sa svjetskih sveučilišta, prema njihovim svjedočenjima, događalo se da umjesto stručnog rada profesorima zabunom i u brzini pošalju svoje preosobne radove ili one seksualno eksplicitnog sadržaja, pa se potom hvataju za glavu... Mnogi tinejdžeri diljem svijeta žale se preko društvenih mreža kako im je najveća ‘mora’ da će im se roditelji početi prepirati dok im traje online nastava uživo i osramotiti ih.

New York Post prenio je ovih dana kako je kanadski zastupnik William Amos doživio gaf kada je k’o od majke rođen ušetao u kadar tijekom online sastanka Donjeg doma koji se održavao preko Zooma ne znajući da ima uključenu kameru na računalu. Ako mu se činilo utješno da sastanak bar nije bio otvoren za javnost jer su ga pratili jedino članovi parlamenta, kad su se snimke njegova golog tijela proširile internetom, za tješenje više nije bilo mjesta. Amos se ispričao opravdavajući se da je kamera slučajno ostala uključena dok se poslije trčanja i, očito, tuširanja presvlačio u poslovnu odjeću.

Profesor na medicinskom fakultetu u Beogradu Ivan Boričić postao je prije koji dan hit na društvenim mrežama nakon što mu je supruga za online predavanja ušla u kadar dok je četveronoške iza njegovih leđa pokušala nezamijećena izaći iz sobe. No nije joj uspjelo, pa je on nakratko morao prekinuti predavanje tiho uzdahnuvši i priznavši netom poslije studentima:

– Morao sam da prekinem, žena puzala da izađe iz sobe. Ono što vidite crveno, to je žena. Moja... – rekao je Boričić nasmijavši studente, a jedan od njih je snimku i objavio.

Sociolog Ivan Balabanić govori da su danas, dok velik broj ljudi radi iz vlastitog doma, te (ne)zgode s utrčavanjem u kadar članova obitelji i prikazivanjem scena iz domova nešto što je postalo uobičajeno i što više nikoga ne uznemirava, nego nasmije. Kad je prije nekoliko godina u Australiji na BBC-u političkom analitičaru koji se javljao uživo iz svog doma u kadar uletjela kćerkica koja je plesala, to je tada, dodaje, bio viralni hit u svijetu, svima nešto nevjerojatno i neočekivano, dok su danas takve situacije postale gotovo uobičajene.

– U prvo vrijeme pandemije ljudi su pazili da im je tišina u stanu tijekom online predavanja i sastanaka, da im ukućani slučajno ne ulete u kadar, no kako je vrijeme odmicalo, ta je pozornost popuštala i postalo je gotovo normalno da svjedočimo preko kamere nečijim uobičajenim obrascima ponašanja u kući i da vidimo sve i svašta. Djeca se deru po kući, psi laju, roditelji se svađaju, no sve to pokazuje da smo svi bez obzira gdje živjeli i radili ljudi od krvi i mesa – govori Balabanić.

Bar nas nešto nasmijava

Pitamo ga je li se njemu ikad dogodilo da mu je za online predavanja studentima u kadar uletio netko od ukućana, a on uzvraća sa smiješkom:

– Nažalost jest, ženi su trebali ključeve automobila koji su bili na stolu do računala i ušla mi je u kadar, ali bar nije četveronoške hodala kao što se dogodilo profesoru iz Beograda. Dogodi se i meni da mi djeca fućkaju u stanu dok predajem ili viknu, no kako studenti uglavnom imaju isključenu kameru, i ne vidim njihove reakcije, jedino mi na trenutak te scene ometu tijek misli i izlaganja – iskreno kaže Balabanić.

Pandemija je, očito, u svim dijelovima svijeta zbog online rada i obrazovanja izložila javnosti i dio naše privatnosti i zbivanja u kući, no dobro je dok su te scene nešto što nas nasmijava u ova vremena. Čak i opreznom ministru Mariću dogodilo se na sjednici Odbora za zdravstvo, ne znajući da se prenosi preko saborskog kanala na YouTubeu, da bez rukavica kaže ministru Berošu što misli o dugovima u zdravstvu uz riječi: “Jako mi se sviđa što smo ovdje bez kamera. Ne moramo se suzdržavati, možemo krajnje otvoreno govoriti...”

