ANALIZA UTRKE VELIKIH SILA

Tko će osvojiti otok? Trumpu je Grenland nužan zbog raketnog sustava 'Zlatna kupola' i kritičnih minerala

Autor
Zoran Vitas
14.01.2026.
u 20:36

S Grenlanda bi se moglo pokriti 25 posto svjetskih potreba za rijetkim zemnim metalima, a to je oko 40 milijuna tona

Grenlandski premijer rekao je da bi njegov narod izabrao Dansku umjesto SAD-a ako bi se od njih tražilo da naprave takav izbor "ovdje i sada". Izjava Jensa-Frederika Nielsena na zajedničkoj konferenciji za novinare s danskim premijerom najsnažnija je izjava predstavnika poluautonomnog danskog teritorija otkako je američki predsjednik Donald Trump obnovio svoj plan da ga pripoji SAD-u. "To je njihov problem, ne slažem se s njim. To će za njega biti veliki problem", odgovorio je Trump u utorak na pitanje što misli o Nielsenovim komentarima. Trump je danas, svega nekoliko sati prije summita s predstavnicima danske vlade, nedvosmisleno istaknuo da zahtijeva pravo na Grenland.

Ključne riječi
Donald Trump SAD Danaska Grenland

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
20:55 14.01.2026.

Ja to ne kužim. Nema toga u što se novinari Večernjaka ne razumiju, od globalne politike, vojne strategije, mineralologije, do Ele Dvornik. Kako onda zadnjih pet godina poslujete s minusom koji je kumulativno 5,5 milijuna eura?

ĐO
Đo
20:58 14.01.2026.

Dali smo svjedoci stvaranja povjesnog koncepta.halfrod mackinder "Tko vlada istočnom Europom, zapovijeda Heartlandom; tko vlada Heartlandom, zapovijeda Svjetskim otokom; tko vlada Svjetskim otokom, zapovijeda svijetom.?

