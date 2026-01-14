Tko će osvojiti otok? Trumpu je Grenland nužan zbog raketnog sustava 'Zlatna kupola' i kritičnih minerala

Grenlandski premijer rekao je da bi njegov narod izabrao Dansku umjesto SAD-a ako bi se od njih tražilo da naprave takav izbor "ovdje i sada". Izjava Jensa-Frederika Nielsena na zajedničkoj konferenciji za novinare s danskim premijerom najsnažnija je izjava predstavnika poluautonomnog danskog teritorija otkako je američki predsjednik Donald Trump obnovio svoj plan da ga pripoji SAD-u. "To je njihov problem, ne slažem se s njim. To će za njega biti veliki problem", odgovorio je Trump u utorak na pitanje što misli o Nielsenovim komentarima. Trump je danas, svega nekoliko sati prije summita s predstavnicima danske vlade, nedvosmisleno istaknuo da zahtijeva pravo na Grenland .