Novi potres na Banovini: 'Zatutnjalo je i odmah pošteno zatreslo'

Kako je izvijestila Seizmološka služba večeras u 23 sata i 7 minute seizmografi su zabilježili umjeren potres magnitude 3.2 kod Petrinje. Intenzitet u epicentru iznosio je IV stupnja EMS.

EMSC je izvijestio da je epicentar bio 8 kilometara južno od Siska.

#Earthquake 29 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago (local time 23:07:32). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

