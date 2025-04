Donald Trump opet šokirao svojom izjavom: 'Milijuni ljudi su mrtvi zbog troje ljudi'

Američki predsjednik Donald Trump optužio je Volodimira Zelenskog da je "dopustio" početak rata u Ukrajini. U objavi na Truth Socialu, američki predsjednik je napisao: "Predsjednik Zelenski i Joe Biden napravili su apsolutno užasan posao dopuštajući da ova parodija počne. Postojalo je toliko mnogo načina da se spriječi da uopće počne". Trump također tvrdi da je on ostao u Bijeloj kući nakon prvog mandata, rat nikada ne bi ni počeo. "Da predsjednički izbori 2020. nisu bili NAMJEŠTENI, a jesu, na toliko načina, taj užasni rat se nikada ne bi dogodio", kazao je.

Trump je objavio ovaj najnoviji status dan nakon ruskog napada balističkim projektilima na ukrajinski grad Sumi. Već je prije Trump Zelenskog opisao kao "diktatora", prije nego što je nekoliko dana kasnije povukao komentar. Tijekom kampanje za prošlogodišnje predsjedničke izbore u SAD-u, Trump je više puta rekao da se rat u Ukrajini ne bi dogodio da je on bio u Bijeloj kući. No unatoč Trumpovim tvrdnjama, ruske snage Vladimira Putina pokrenule su potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.

Osim toga, američki predsjednik je rekao kako su Biden i Zelenski oboje nekompetentni, prenosi Sky News. "Kad bi Biden bio kompetentan i kad bi Zelenski bio kompetentan, a ja ne znam da je..." rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. "Biden je to mogao zaustaviti, Zelenski je to mogao zaustaviti, a Putin to nikada nije trebao započeti" objasnio je američki predsjednik. "Ne započinješ rat protiv nekoga tko je 20 puta veći od tebe. I onda se nadajte da će vam ljudi dati neke projektile" dodao je. "Milijuni ljudi su mrtvi zbog troje ljudi”, dodaje Trump.

"Recimo Putin broj jedan, recimo Biden, koji nije imao pojma što dovraga radi, broj dva, i Zelenski. I sve što mogu učiniti je pokušati to zaustaviti – to je sve što želim učiniti. Želim zaustaviti ubijanje. I mislim da nam ide dobro u tom smislu. Mislim da ćete vrlo brzo imati vrlo dobre prijedloge" zaključio je Trump.