Novi detalji ubojstva u Dubravi: Žena usmrtila supruga pa slala poruke s njegovog mobitela

Pozadina tragedije počela se otkrivati nakon što su policajci ove nedjelje u zagrebačkoj Dubravi zatekli ubijenog muškarca i ženu koja je teško ozlijeđena. Naime, muškarac (55) je pronađen oko 13,45 sati u stanu u naselju Studentski grad, dok je žena (59) pronađena izvan stana s ozljedama koje si je najvjerojatnije sama nanijela, nakon čega je prebačena u Kliničku bolnicu Dubrava.

Susjedi su ranije potvrdili kako je žena skočila s prvog kata nakon što je čula da joj policija kuca na vrata, neslužbeno se doznaje kako je žena prije dolaska policije pokušala zataškati ubojstvo tako što je mobitelom ubijenog supruga slala poruke njegovim najbližima i govorila da je sve u redu, prenose 24sata.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je mislila kako je time uspješno ''zamaskirala'' ono što se dogodilo, najbliži su počeli biti sumnjičati jer se dva dana nisu čuli s njim pa su došli provjeriti na vrata što se događa. Žena ih nije puštala u stan, zbog čega su zvali policiju. Policija je navodno nakon toga otkrila kako je lokacija sa koje su se poruke slale bila cijelo vrijeme u stanu, što ih je nagnalo da uz pomoć vatrogasaca provale u stan, gdje su pronašli muškarca kako leži u lokvi krvi. Žena se po dolasku policije navodno bacila s balkona i time se ozlijedila.

Neki susjedi pak tvrde kako je žena bila neko vrijeme u rastrojenom stanju te je odbila ići na liječenje, no njen suprug brinuo se za nju. -Iz tog se stana inače stalno čula vika i galama, često su se svađali, no posljednjih dana bio je mir. Bilo je neuobičajeno tiho. On je bio jedan vrlo miran i pristojan čovjek, uvijek su mi izgledali nespojivo i znali smo se pitati što on uopće radi s njom. Ona je, s druge strane, znala biti svadljiva i raditi probleme - ispričali su susjedi.