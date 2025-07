Veliki zaokret: Trump Patriotom i Tomahawkom koji može gađati Moskvu, prisiljava Putina na mir

Iako se potpuno pouzdati u izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa baš i ne može, sve je izglednije da je Trump izgubio živce s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te kako će zaokrenuti svoje stajalište u tom sukobu. Američki predsjednik sada želi isporučiti sustave protuzračne obrane Patriot zemlji koju je napala Rusija. Ali želi i da mu za to bude plaćeno. Plan je da to oružje ne plati američko stanovništvo, već države Europe i članice NATO saveza. No, u kuloarima se spominje i mogućnost da se NATO članicama dozvoli korištenje ruskih zamrznutih sredstava za tu svrhu. Dakle, američko oružje za Ukrajinu neizravno bi platila Rusija. Obzirom bi to bio ozbiljni presedan, korištenje zamrznutih sredstava, to je ipak još samo jedna od opcija koje se spominju u kontekstu Trumpove promjene smjera prema Ukrajini.

"Ovo će biti dogovor za nas. Poslat ćemo im Patriote, koji im očajnički trebaju - jer je Putin stvarno iznenadio mnoge ljude. Lijepo priča, a onda navečer sve bombardira." – rekao je u nedjelju novinarima Donald Trump koji nije precizirao koliko će sustava Patriot Ukrajina dobiti. Prošli tjedan njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da je Berlin "spreman nabaviti" dodatne sustave Patriot. Glasnogovornik njemačke vlade izjavio je u ponedjeljak ujutro da će europski partneri izravno doprinijeti kupnji sustava Patriot te da je uključeno više od tri. Ministar obrane zemlje Boris Pistorius bio je jučer u Washingtonu kako bi razgovarao o daljnjim detaljima, objavio je Berlin. "EU plaća za to. Mi ne plaćamo ništa, ali ćemo isporučiti." – dodao je Trump najavivši važnu izjavu o Rusiji nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom koji je počeo u ponedjeljak kasno popodne.

No, uz Patriote koji su već do sada bili slani Ukrajini postoje naznake o jednoj pravoj prekretnici u odnosu SAD-a prema Ukrajini. Prema izvješću portala Axios, koji je inače odlično potkovan sa izvorima iz Trumpove administracije, Trump bi čak mogao opskrbiti Kijev ofenzivnim oružjem koje bi Ukrajini omogućilo da dođe do Moskve. Do sada je Trump kategorički isključivao opskrbu ofenzivnim oružjem kako bi se postiglo pregovaračko rješenje. Američki, ukrajinski i europski dužnosnici nadaju se da će takvo oružje promijeniti putanju rata i promijeniti proračune ruskog predsjednika Vladimira Putina u vezi s prekidom vatre. Dva izvora rekla su za Axios da imaju razloga vjerovati da će plan vjerojatno uključivati rakete dugog dometa koje bi mogle dosegnuti ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući Moskvu. Međutim, nijedan od njih nije bio upoznat s konačnom odlukom.

"Trump je stvarno ljut na Putina. Njegova objava bit će vrlo agresivna", rekao je senator Lindsey Graham za Axios. Ukrajina odavno priželjkuje američke rakete Tomahawk koje imaju domet 2.500 kilometara, što je daleko više od bilo koje rakete koju Ukrajina trenutno ima u svom arsenalu. No, ti se projektili ispaljuju s mora, podmornica i brodova, ili sa aviona F-18, koje Ukrajina nema. Doduše SAD su razvile kopneni lanser Typhon, ali on je praktički u fazi testiranja i ima ih jako malo. No, i predsjednik Volodimir Zelenski najavio je ovih dana pojačane kampanje gađanja ciljeva duboko u ruskom teritoriju, pa bi se isporuka bilo kojih projektila dugog dometa od strane SAD-a odlično uklopila u tu najavu. No, i Axios tvrdi da konačna takva odluka još nije donesena.

No, Trump je u posljednja dva tjedna postao sve frustriraniji zbog Putinove nespremnosti da krene prema primirju i eskalirajućih ruskih napada na Kijev i druge gradove. Pregovori koje su vodili Ukrajina i Rusija nisu, praktički, bili nikakvi pregovori jer je Rusija izložila svoje zahtjeve u rangu ultimatuma, a za koje su svi bili svjesni, pa i sami Rusi, da ih Ukrajina ne može prihvatiti. Jedna stvar koja je uvjerila Trumpa da krene novim putem bio je telefonski poziv 3. srpnja u kojem je Putin jasno dao do znanja da planira eskalirati rat. Prema pisanju nekih medija Putin je tada Trumpu rekao kako će ovoga ljeta pokrenuti novu ofenzivu na istoku Ukrajine, s ciljem dosizanja administrativnih granica onih ukrajinskih pokrajina koje smatra ruskima.

"Želi uzeti sve", rekao je Trump francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu ubrzo nakon razgovora s Putinom, prema izvoru s izravnim saznanjima.Tijekom predizborne kampanje Trump je rekao da može okončati rat u Ukrajini za 24 sata, a nakon pobjede započeo je niz bilateralnih razgovora s Putinom u nastojanju da posreduje u primirju. No, ti razgovori nisu uspjeli. Jedan Trumpov saveznik, republikanski senator Lindsey Graham, rekao je u televizijskom intervjuu u nedjelju: "U nadolazećim danima vidjet ćete rekordni protok oružja kako bi se pomoglo Ukrajini da se obrani." Optužio je Putina da je pogrešno procijenio pokušavajući "izigrati Trumpa" i rekao da će se uložiti "ogroman napor" kako bi se "Putin doveo za pregovarački stol".

Spomenuo je i zakon koji bi mogao biti donesen, a odnosio bi se na kažnjavanje onih zemalja koje pružaju potporu ruskom ratnom stroju. Tim državama bi Trump mogao, temeljem tog zakona, odrediti nove tarife do 500 %. Graham je naročito izdvojio Kinu, Indiju i Brazil kao one države koje svojom gospodarskom suradnjom s Rusijom omogućavaju daljnje ratne planove Putina. Trumpov izaslanik za Ukrajinu, Keith Kellogg, stigao je u ponedjeljak ujutro u Kijev kako bi s ukrajinskim čelnicima razgovarao o sljedećim koracima. Zelenski je obećao da će Kellogg biti sveobuhvatno informiran o vojnoj situaciji i rekao da je uvjeren u američku podršku. "Računamo da Sjedinjene Države u potpunosti razumiju što se može učiniti kako bi se Rusija prisilila na mir", rekao je Zelenski.