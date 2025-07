Dok burze ruše sve rekorde, od 2021. udvostručio se broj gladnih Amerikanaca

Unatoč najavama i očekivanjima, Trumpov "One Big Beautiful Bill" nije donio očekivano povećano oporezivanje onih s najvećim prihodima. Odnosno, koliko god se krenulo prema tim najbogatijima, toliko im se omogućilo da oporezovano nadoknade različitim olakšicama. No to nije jedino zlo koje je donio ovaj mandat Donalda Trumpa. I prije nego što je nekako proguran novi veliki zakon koji zadire praktično u svaku sferu američkog poslovnog i društvenog života, izašla je statistika prema kojoj je američko društvo zapravo sve siromašnije, odnosno sve je više gladnih. Prema istraživanju Morning Consulta, u Sjedinjenim Državama s krajem svibnja bilo je 15,6 posto ljudi koji su rekli da često ili katkad nemaju dovoljno hrane.