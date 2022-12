Nova vlast sa starim zadacima - vratiti povjerenje Hrvata i Bošnjaka, odvesti BiH u EU

Više od dva mjeseca nakon izbora BiH nije dobila novu vlast, ali je na dobrom putu da se to dogodi do Nove godine ili odmah na početku iduće. Za kompliciranu državu, koju od završetka rata iscrpljuju unutarnje podjele i politički sukobi, to je ipak značajan napredak. Jer za uspostavu državne i federalne izvršne vlasti u BiH obično treba oko pola godine, a nakon prošlih izbora nova Vlada FBiH ni do danas nije uspostavljena.



Zato, za bh. uvjete brz proces uspostave vlasti treba prihvatiti s opreznim optimizmom. Konture nove vlasti na državnoj i federalnoj razini jasno se naziru. Ako ne bude nekih neočekivanih obrata, vlast na federalnoj razini činit će HDZ i stranke HNS-a s jedne te SDP-om predvođena skupina probošnjačkih stranaka, kolokvijalno nazvana "osmorka", s druge strane. Isti blok radi i na uspostavi državne vlasti u partnerstvu s Dodikovim SNSD-om koji je uvjerljivi pobjednik izbora u Republici Srpskoj. Izabrana su rukovodstva zastupničkih domova u državnom i federalnom Parlamentu, a glasovanje o tomu potvrdilo je u praksi stabilnost najavljenih koalicija.