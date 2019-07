Nova šefica Komisije stavila Hrvatsku među top tri države

Otkako je Hrvatska postala članica EU – a sad smo već zagazili u sedmu godinu – u Hrvatskoj su samo dva puta bili šefovi Europske komisije: José Manuel Barroso nazočio je ceremoniji primanja 1. srpnja 2013. i to je bila više simbolična gesta, dok je prije mjesec dana tad već odlazeći Jean-Claude Juncker došao u službeni posjet Zagrebu. Zato podatak da novoizabrana predsjednica Europske komisije, Njemica Ursula von der Leyen, sljedeći tjedan – najvjerojatnije u utorak – dolazi u Hrvatsku i jest vijest, posebice ako se zna da će joj to biti treća postaja miniturneje po europskim zemljama, nakon Pariza i Varšave. I to sve odmah nakon što je potvrđena u parlamentu i dok još nije formalno preuzela novu dužnost 1. studenoga.

Slomili Macrona i Merkel

Detalji dolaska Ursule von der Leyen još se dogovaraju, no teme razgovora s hrvatskim premijerom Plenkovićem ticat će se onih uobičajenih s hrvatske agende prioriteta – ulazak u schengenski prostor, jer se završna evaluacija spremnosti Hrvatske očekuje u jesen, potom ulazak Hrvatske u eurozonu, sigurnost i razgovori o formiranju nove komisije i kandidata koje nacionalne vlade trebaju predložiti s rokom od 26. kolovoza, kao i razgovori o prioritetima i predsjedanju Hrvatske Europskom unijom početkom sljedeće godine te o višegodišnjem financijskom okviru. No dublji je razlog dolaska – a to je natuknuo i glasnogovornik nove šefice Komisije, i “pokazivanje zahvalnosti”. U slučaju Plenkovića, povod je više nego jasan – hrvatski premijer bio je jedan od dva pregovarača Europske pučke stranke, koji je, nakon što je postalo jasno da je sustav glavnih kandidata (spitzenkandidata) propao, inzistirao da čelno mjesto komisije ide pučanima kao relativnim pobjednicama izbora, i to u trenutku kad je osovina Angela Merkel – Emmanuel Macron u Japanu dogovorila plan kojim bi na čelu bio socijalist Frans Timmermans. No čak i da se politička kombinatorika i nije tako odvijala i da je Ursula von der Leyen ostala na dužnosti njemačke ministrice obrane, ovog bi mjeseca također došla u Hrvatsku, ali drugim povodom.

Naime, već je bio dogovoren susret s hrvatskim kolegom, ministrom obrane Damirom Krstičevićem. Ursula von der Leyen, kažu nam njezini suradnici, voli Hrvatsku. Teško se bilo oteti dojmu da je Hrvatska od učlanjenja u EU dugo bila izvan fokusa Komisije i njezinih članova. Gotovo nevjerojatno zvuči da ni Barroso ni Juncker nisu prvih godina posjetili najmlađu članicu Unije, a ni povjerenici nisu bili česti gosti, što se zadnjih godina promijenilo, pa bi ovakav početak mandata mogao navijestiti dobre odnose.

Zadovoljan odabirom

Premijer Plenković već je nekoliko puta izrazio zadovoljstvo i odabirom Ursule von der Leyen, kazavši kako Hrvatska s njom ima vrlo dobre odnose.

Dodao je i to da smatra da će Ursula von der Leyen biti vrlo pozitivan akter na čelu Komisije za sve ključne procese za Hrvatsku – od ulaska u Schengenski prostor do članstva u europodručju i pregovora o idućem višegodišnjem financijskom okviru, kao i uopće nastavka pozicioniranja Hrvatske u Europskoj uniji. Hrvatskoj treba potpora Komisije za Schengen koju je obećao odlazeći predsjednik Jean Claude Juncker – naime, očekuje se da ova Komisija početkom jeseni da zeleno svjetlo i završi evaluaciju spremnosti. Jučer se Ursula von der Leyen sastala s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a sutra će biti u Poljskoj. I ta je država logičan izbor za pokazivanje zahvalnosti – eurozastupnici vladajuće poljske stranke Pravo i pravda (PiS) podržali su Ursulu von der Leyen, a u situaciji kad je izabrana s malom razlikom glasova, očito smatra da je njihova podrška bila presudna.

Osim toga, nova šefica EK dala je naslutiti da nije za mjere kažnjavanja država koje, prema procjeni Komisije, krše vladavinu prava.