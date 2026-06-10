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MAFIJA I POLICIJA U SRBIJI

Vučićev bivši savjetnik pao zbog mafije, sada uhićen i vrh interventne policije

Beograd: Izvanredna konferencija za medije povodom tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar"
Milos Tesic/PIXSELL
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
10.06.2026.
u 12:06

U dosadašnjoj istrazi uhićeno još najmanje 14 osoba, među kojima četiri policajaca, ali su tužitelji u utorak djelomično odbacili optužbe iz kaznene prijave protiv Milića.

Aferi kojom su, uhićenjem šefa beogradske policije u svibnju, otkrivene veze policijskih dužnosnika s kriminalnim klanovima, u srijedu je pridodano novo uhićenje nakon što su, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva (VJT), pritvorena još četvorica pripadnika srbijanskog MUP-a.

Načelnik Policijske uprave Beograda Veselin Milić, nekadašnji savjetnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uhićen je 15. svibnja. Sud mu je odredio 30 dana pritvora zbog, kako je tada pravno kvalificirano, više kaznenih djela kako bi "prikrio pokušaj ubojstva" i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića Baje 12. svibnja, kojeg se u medijima dovelo u vezu s jednim od beogradskih zločinačkih klanova.

U dosadašnjoj istrazi uhićeno još najmanje 14 osoba, među kojima četiri policajaca, ali su tužitelji u utorak djelomično odbacili optužbe iz kaznene prijave protiv Milića. Više javno tužiteljstvo (VJT) priopćilo je danas da su dodatno uhićena četvorica pripadnika Interventne postrojbe 92 MUP-a, jer su u studenom prošle godine spriječili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom baru. Vuković je sada prvoosumnjičeni za nedavno ubojstvo u beogradskom restoranu "27", kada je i otvorena afera o sprezi policije i mafijaša.

Vuković je tada pucao poslije svađe s Milošem Nilovićem Runjom, kojeg se dovodi u vezu s tzv. škaljarskim kriminalnim klanom i "poznat je organima gonjenja". Među četvoricom uhićenih policajaca su zapovjednik interventne postrojbe i njegov pomoćnik, a sumnjiče se za trgovinu utjecajem u supočiniteljstvu i za zlouporabu službenog položaja, priopćeno je iz VJT-a.  Terete se također i za neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja, te za naknadnu pomoć Vukoviću.

Premda nema izravnu vezu s ubojstvom 12. svibnja u restoranu "27" za koje je osumnjičen Vuković, današnje uhićenje ukazuje i na njegove ranije veze u policiji. Nakon otkrivanja afere i uhićenja svog bivšeg savjetnika za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, Vučić je sredinom svibnja najavio donošenje zakona i sankcioniranje policijskih i vojnih dužnosnika koji štite kriminalce, te obračun s "prljavim policajcima"
Ključne riječi
Srbija Veselin Milić

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