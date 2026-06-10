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Ljiljana Dobrovšak

Što je sve utjecalo na formiranje identiteta Židova na prostoru Hrvatske

Autor
Valentina Wiesner
10.06.2026.
u 11:48

Doktorica povijesti koja na Institutu društvenih znanosti 'Ivo Pilar' radi kao znanstvena savjetnica i tri se desetljeća bavi židovskom tematikom

Ljiljana Dobrovšak tri se desetljeća bavi židovskom tematikom. Doktorica povijesti koja na Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar" radi kao znanstvena savjetnica na tu je temu objavila nekoliko knjiga. Razgovarali smo o najnovijoj, o židovskim začetnicima hrvatske industrije. Knjiga "Začetnici industrije u Hrvatskoj židovskog podrijetla" trebala je, kako navodite u predgovoru, biti tek popratni prilog uz izložbu. No onda ste zaključili da zahtijeva zasebnu monografiju.

Ideja za izložbu nastala je prije nekoliko godina, kao inicijativa Jasminke Domaš, koja je i urednica knjige, te Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj. No već na samom početku javila se dilema: napraviti izložbu samo o industrijalcima Zagreba, ili Zagreba i Osijeka, ili izdvojiti nekoliko značajnih primjera. Druga dilema bila je koje sve obitelji i koje industrije istaknuti. Vođena tom dilemom počela sam raditi skicu ili, bolje reći, pregled obitelji industrijalaca u Zagrebu, Osijeku i ostalim mjestima u kojima su bile židovske općine. Prikupljajući podatke, tekst se gomilao i na kraju sam uvidjela da imam dosta materijala za knjigu, iako, kao što sam u uvodu knjige napisala, nisam uključila sve obitelji, što iziskuje nova istraživanja i ta bi knjiga bila puno opsežnija.

Ključne riječi
industrijalizacija Hrvatska Židovi

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
11:55 10.06.2026.

Evo malo židovskog PR-a. Eto mi smo bedaki pa niš ne kužimo. Očekujem koncert Tese Goldštajn, u pratnji na glazbalu zvanom drobilica čače Ive u G_duru.

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