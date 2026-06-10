Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ALARMANTAN DUG

Gotovo 195 tisuća građana u blokadi: Dug narastao na čak 4,3 milijarde eura

Zagreb: Gužve ispred banaka zbog konverzije kune u euro
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Tanja Pernička/Hina
10.06.2026.
u 11:44

Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 0,8 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći za 1,4 posto, pokazuju podaci Fine.

Na kraju svibnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 194,6 tisuća građana s ukupnom glavnicom duga od 3,1 milijarde eura, kao i 13,8 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 425 milijuna eura, objavila je u srijedu Financijska agencija (Fina). Na kraju svibnja evidentirano je 194.640 "blokiranih građana", što je za 0,9 posto manje nego u prethodnom mjesecu i 0,1 posto manje nego prije godinu dana.

Glavnica njihova duga na kraju svibnja iznosila je 3,1 milijardu eura, što je za 0,1 posto manje u odnosu na travanj i 6,3 posto više u odnosu na svibanj 2025. godine.  Kada se glavnici pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem svibnja iznosio je 4,3 milijarde eura. Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 630 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama 710 milijuna eura, navode iz Fine.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem svibnja u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.770 poslovnih subjekata, što je za 46 poslovnih subjekata ili 0,3 posto više u odnosu na travanj i 1.468 poslovnih subjekata ili 11,9 posto više u odnosu na svibanj lani. Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 425 milijuna eura, što je za 11,7 milijuna eura ili 2,8 posto više nego u travnju i 250,5 milijuna eura ili 37,1 posto manje nego u svibnju 2025. godine. Dug po kamatama iznosio je 107,2 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju svibnja dosegnuo 532,2 milijuna eura.

Od 13.770 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.832 su pravne osobe (42,4 posto), na koje se odnosi 288,8 milijuna eura ili 68 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.938 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 136,2 milijuna eura. U odnosu na stanje u travnju ove godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 0,3 posto, a iznos neizvršenih osnova veći za 3,5 posto. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 0,8 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći za 1,4 posto, pokazuju podaci Fine.
Ključne riječi
Hrvatska građani dug Fina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!