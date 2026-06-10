Šimunić u suzama nakon upada USKOK-a: 'Mama mi je bolesna, treba dobiti nalaze iz bolnice, uzmu joj mobitel'

Gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću jutros je upao USKOK u roditeljsku kuću. Izuzeli su određenu dokumentaciju. Potom su se uputili i u njegov ured. Šimunić nije uhićen. Vrlo brzo nakon vijesti da su mu stigli istražitelji Šimunić se oglasio na Facebooku. Poručio je da su u njegov dom stigli u 6 ujutro i oduzeli uređaje na kojima je imao podatke o savezima. Napisao je da je još čudnije da su mu rekli da trenutačno neće ići u zatvor. "Svi dobro znate što se otkrilo s HOO-om i sa sportskim savezima. Jako puno čudnih transakcija i jako puno pitanja gdje je nestao javni novac. Ali istovremeno i jako malo odgovora", napisao je Šimunić.

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić: "Ja budem večeras opet mirno spal" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Prije mjesec dan je u medijima sve objavljeno, a danas dok su još svi bili kod mene u kući mojih roditelja medijma je sve dojavljeno. Dakle jasno je da je ovo politički motivirano. Smeta kada se govori istina, smeta kada se radi pošteno. Pozivam sve da pogledaju na mom Facebooku moje zadnje mjesečne izvještaje i neka vide kako se u Gradu Oroslavju radi i kako će se raditi i dalje", poručio je Šimunić. "Ja ću večeras opet mirno spavati', rekao je Šimunić. Mogu svakoga građanina pogledati u oči u lice i biti miran. Hvala.

Kako piše N1 Šimunić je rekao da je iza njega jedino "narod" i da ga je on tu postavio te da ga samo oni mogu maknuti s pozicije. Kroz suze je rekao: "Mama koja mi je bolesna i treba dobivati nalaze iz bolnice, uzmu joj mobitel, stvaraju stres, za što su roditelji krivi?".