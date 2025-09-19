Naši Portali
ISTRAGA U TIJEKU

Njemačkoj policiji odmah bile sumnjive: Ispostavilo se da su Hrvatice, a kod sebe imaju i odvijače...

Autor
Lina Šantak
19.09.2025.
u 08:24

Uhićene su 19-godišnja djevojka i njezina suučesnica za koju je nakon provjere utvrđeno da ima najmanje 17 godina

Savezna i državna policija u utorak u podne uhitile su dvije žene koje se sumnjiči za provalu u stan u četvrti Oberkassel, objavila je policija. Devetnaestogodišnja osumnjičenica trebala bi u srijedu biti izvedena pred istražnog suca.

Policajci savezne policije primijetili su žene još na glavnom kolodvoru zbog njihova sumnjivog ponašanja. Tijekom kretanja gradom, uočeno je kako zvone na ulaznim vratima različitih stambenih zgrada te se udaljavaju ako im nitko ne otvori, piše Fenix Magazin. Oko 13:15 sati ušle su u jednu zgradu u Oberkasselu, a kada su se oko pola sata kasnije pojavile vani, policija je primijetila da su vrata jednog stana ostala otvorena te su bili vidljivi tragovi provale.

Uhićene su 19-godišnja djevojka i njezina suučesnica za koju je nakon provjere utvrđeno da ima najmanje 17 godina. Obje su hrvatske državljanke. Prilikom pretrage kod njih su pronađeni odvijači, za koje se vjeruje da su korišteni za provalu.

Devetnaestogodišnjakinja je već od ranije poznata policiji zbog sličnih kaznenih djela i očekuje se njezino privođenje sucu radi određivanja istražnog pritvora. Mlađa osumnjičenica je, nakon što je policija završila s obradom, puštena na slobodu. Istraga je u tijeku.

Komentara 1

Pogledaj Sve
SK
SkvikiZg
08:35 19.09.2025.

U naslovu piše da su Hrvatice a posle da su samo Hrvatske državljanke. Kaj nebi mogle biti pripadnice jedne od manjina.

