Biblije, Sam u kući i parfemi: Šest iznenađujućih načina na koje je Trump zarađivao u 2025.

Objavljeno je gotovo tisuću stranica financijske dokumentacije američkog predsjednika Donalda Trumpa koje otkrivaju koliko je zaradio i u što je ulagao tijekom prve godine svojega povratka u Bijelu kuću. Pregledali smo opsežno izvješće umjesto vas i izdvojili šest najzanimljivijih pojedinosti iz mora brojki. Godišnje financijsko izvješće za 2025. godinu, koje je objavio američki Ured za vladinu etiku, obuhvaća čak 927 stranica. To je manje od Tolstojeva romana Rat i mir, ali višestruko više od izvješća potpredsjednika JD-a Vancea, koje se proteže na svega 17 stranica.

Oba dokumenta znatno su opsežnija od financijske prijave Joea Bidena za 2024., njegovu posljednju godinu na dužnosti, koja je sadržavala tek 11 stranica. Pokazalo se da se vlastito ime itekako isplati pretvoriti u robnu marku, osobito ako se zovete Donald J. Trump. Američki predsjednik prošle je godine zaradio više milijuna dolara zahvaljujući tome što je svoje ime i prepoznatljivi potpis licencirao za različite proizvode. Među njima se posebno ističe luksuzna monografija Save America, koja je ostvarila prihod od 1,8 milijuna američkih dolara, piše BBC.

Biblija s Trumpovim imenom donijela mu je 208.000 dolara, dok su tenisice i parfemi s njegovim zaštitnim znakom – uključujući ženski parfem Victory 47, čija maloprodajna cijena iznosi 249 dolara – ostvarili prihod od 67.000 dolara. Dodatnih oko 36.000 dolara u predsjednikovu blagajnu donijela je prodaja limitirane serije gitare American Eagle, koju su kupovali pristaše pokreta MAGA. Prva dama Melania Trump ostvarila je prihod od 10,7 milijuna dolara zahvaljujući dokumentarnom filmu koji nosi njezino ime, a producirao ga je Amazon. U filmu se pojavljuje kao glavna protagonistica, ali je ujedno potpisana i kao jedna od producentica.

Amazon je u proizvodnju dokumentarca, koji prati razdoblje uoči Trumpove druge predsjedničke inauguracije, uložio 40 milijuna dolara. Prema podacima za 2025. godinu, film je na kino blagajnama uprihodio sedam milijuna dolara. Melania Trump dodatno je zaradila šest milijuna dolara prodajom NFT-ova, odnosno nezamjenjivih digitalnih tokena temeljenih na blockchain tehnologiji, dok joj je autobiografska knjiga Melania donijela još 520.000 dolara. Financijska prijava pokazuje da je Trump ostvario više od milijarde dolara prihoda iz poslovanja povezanog s kriptovalutama.

Istodobno, tijekom 2025. godine evidentirano je čak 21.285 transakcija kupnje i prodaje dionica brojnih kompanija. Među njima se nalazi i tehnološki div Nvidia, čiji se čipovi smatraju ključnima za razvoj umjetne inteligencije. Tvrtka Nvidia, koja je prošloga listopada postala prva javno izlistana kompanija čija je tržišna vrijednost dosegnula pet bilijuna američkih dolara, već je godinama u središtu trgovinskog i sigurnosnog nadmetanja između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Prošloga ljeta Nvidia je s Bijelom kućom postigla dogovor o ulaganju više milijardi dolara u proizvodnju čipova na američkom tlu, nakon čega je cijena njezinih dionica snažno porasla.

Trumpova administracija potom je u kolovozu objavila da je Nvidia pristala državi isplaćivati 15 posto prihoda ostvarenog prodajom jednog od svojih AI čipova Kini. Istoga mjeseca investitori koji upravljaju Trumpovom imovinom kupili su dionice Nvidije u vrijednosti između pet i 25 milijuna dolara. Trump je u srijedu ustvrdio da nema izravan utjecaj na vlastita ulaganja. „Ne bavim se osobno svojim financijama. Imam fondove koji upravljaju mojim novcem. Zaradio sam mnogo prije nego što sam postao predsjednik i oni ulažu moj kapital. Ne razgovaram s njima o tim odlukama“, izjavio je.

Donald Trump i dalje prima dvije mirovine iz sindikata SAG-AFTRA, koji okuplja američke filmske i televizijske glumce. Prošle godine po toj je osnovi primio ukupno 86.532 dolara. Trump je tijekom glumačke karijere ostvario niz zapaženih epizodnih uloga. Najpoznatija je ona u filmu Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku, u kojem se mladi Kevin McCallister, kojega glumi Macaulay Culkin, susreće s Trumpom u predvorju njujorškog hotela Plaza. Na televiziji je vodio američku verziju emisije The Apprentice, a pojavio se i u seriji Princ iz Bel-Aira. Dvije mirovine prima zato što su stečene prije spajanja glumačkih sindikata SAG i AFTRA 2012. godine.

Sindikat je napustio 2021., nakon što je protiv njega pokrenuta istraga zbog njegove uloge u neredima u američkom Kapitolu. Očekivalo se da će biti isključen iz organizacije, no pravo na mirovinu nije izgubio. Tijekom prošle godine Trump je od sudskih sporova protiv velikih medijskih kompanija uprihodio ukupno 86,5 milijuna dolara. Najveću isplatu izvršila je Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, koja je prema financijskoj prijavi predsjedniku isplatila 24,5 milijuna dolara kako bi okončala spor zbog suspenzije njegovih korisničkih računa nakon nereda u Washingtonu 6. siječnja 2021. godine.

Nagodbe s kompanijom Paramount, vlasnikom televizijske mreže CBS News, te s ABC Newsom donijele su mu po 16 milijuna dolara. Prema objavljenim dokumentima, neto prihod od tih sudskih nagodbi bit će namijenjen budućoj predsjedničkoj knjižnici Donalda Trumpa. Predsjednik je dodatno primio 22 milijuna dolara od YouTubea radi nagodbe u postupku pokrenutom zbog gašenja njegova korisničkog računa nakon događaja iz 2021. godine.

Taj će novac biti uplaćen zakladi koja upravlja Nacionalnim parkom National Mall u Washingtonu. Dokumenti također navode da je Trump primio osam milijuna dolara od Jacka Dorseyja, suosnivača Twittera, danas platforme X u vlasništvu Elona Muska, nakon spora vezanog uz zabranu njegova računa poslije nereda u Kapitolu. U objavljenoj dokumentaciji nije navedeno u koju će svrhu taj iznos biti utrošen.