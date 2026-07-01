Njemačka želi američke Patriote proizvoditi kod kuće: U igri je veliki dogovor s Trumpom, razgovara se i o Tomahawcima

Njemačka je, prema izvješćima, u pregovorima sa SAD-om o postizanju dogovora o domaćoj proizvodnji projektila PAC-3 Patriot uoči summita NATO-a u Ankari. Financial Times, pozivajući se na "osobe upoznate s tim pitanjem", objavio je da su razgovori dio šireg nastojanja Berlina da stabilizira odnose s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Jedna je osoba opisala dogovor kao usmjeren na "koncepte zajedničke proizvodnje", dok je drugi izvor rekao da obuhvaća "sve" što bi moglo ojačati bilateralnu obranu, uključujući sustave PAC-3 Patriot i krstareće rakete Tomahawk. Treći izvor rekao je FT-u da je odgovor SAD-a bio pozitivniji nego što se u početku očekivalo. Prema izvješću, Berlin se nada iskoristiti sve topliji stav Washingtona prema Ukrajini i Europi posljednjih tjedana, s ciljem napretka u obrambenim dogovorima tijekom summita NATO-a u Ankari, koji je predviđen za 7. i 8. srpnja. Potražnja za projektilima Patriot naglo je porasla otkako je Rusija 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, pri čemu je Kijev dokazao učinkovitost tih projektila u suprotstavljanju ruskim balističkim projektilima. Potražnja se dodatno povećala nakon nedavne američke vojne kampanje protiv Irana, koja je iscrpila velik dio američkih zaliha. Unatoč potrebi za njima, Patrioti su i dalje u nestašici zbog zaostataka u proizvodnji.

Trenutačno se projektili PAC-3 proizvode samo u SAD-u i, prema licenci, u Japanu, dok Njemačka doma proizvodi starije inačice PAC-2, od kojih su neke namijenjene Ukrajini od 2027. u sklopu ugovora vrijednog četiri milijarde eura potpisanog u travnju. Njemački dužnosnici, prema FT-u, tvrde da bi dogovor mogao ponuditi rješenje korisno i za Europu i za SAD jer bi pomogao obnoviti američke zalihe, a istodobno omogućio Europi ponovno naoružavanje s obzirom na moguće prijetnje iz Moskve. Razgovori navodno uključuju i njemačku proizvodnju američkih krstarećih raketa Tomahawk.

Pozivajući se na "jednu osobu upoznatu s planovima", FT je objavio da je Berlin angažirao europskog proizvođača oružja MBDA kako bi s američkim proizvođačem oružja Raytheonom radio na proizvodnji Tomahawka, iako je MBDA odbio komentirati. Izvor je rekao da je MBDA ranije surađivao s Raytheonom na raznim projektima, ali da još nije započeo razgovore o proizvodnji Tomahawka. Prema izvješću, razgovori predviđaju kopnenu inačicu Tomahawka, koji je dosad bio primarno mornarički sustav, uz neke eksperimentalne zračno lansirane inačice koje su se testirale u prošlosti. Zasad je samo nekoliko kopnenih lansera u različitim fazama razvoja i raspoređivanja.

Nakon toga, Tomahawk je bio i u središtu razgovora između Kijeva i Washingtona u studenome 2025. S dometom od otprilike 2400 kilometara i brzinom od oko 885 kilometara na sat, Ukrajina je željela koristiti tu raketu dugog dometa. Međutim, ti su razgovori na kraju propali jer dogovor nije ostvaren zbog protivljenja Moskve. Umjesto toga, Ukrajina se oslanjala na domaće proizvedene rakete Flamingo, za koje se proizvođač oružja hvalio da imaju performanse slične Tomahawku.