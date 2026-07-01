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ZELENSKI TRAŽI POTPORU

Zelenski očekuje da će Ukrajina brzo otvoriti pregovore u preostalim klasterima

Foto: Reuters/Pixsell
1/3
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
01.07.2026.
u 20:13

Zelenski je rekao da treba učiniti sve što je moguće kako bi se Rusiji otežao nastavak rata.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je u srijedu u Dublinu nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih pet pregovaračkih klastera jer je u interesu Europske unije da Ukrajina postane članicom što je prije moguće. “Učinili smo sve što je potrebno za otvaranje klastera”, rekao je Zelenski odgovarajući na pitanje o mogućim poteškoćama u postizanju konsenzusa među zemljama članicama, prije svega zbog stajališta mađarskog premijera Petera Magyara da Ukrajina neće tako brzo u EU te zbog napetosti u odnosima s Poljskom.

Zelenski je u srijedu doputovao u Dublin, gdje je sudjelovao na svečanosti obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem EU-a. “Nadam se da će i mađarska i poljska vlada dati potporu. Mislim da je u interesu svih zemalja da Ukrajina što prije postane članica EU-a”, rekao je Zelenski. Irski premijer Micheal Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo u EU-u i da će njegova vlada tijekom sljedećih šest mjeseci nastojati postići konsenzus da se otvori pet preostalih klastera u pristupnim pregovorima.

Dodao je da nije prvi put da bilateralna pitanja ometaju pristupni proces, ali da je  “naša zadaća da prevladamo te izazove”. Zelenski i Martin razgovarali su i pitanju izvoza aluminijeva oksida iz Irske u Rusiju. Prema medijskim napisima irska Aughinish Aluminas navodno izvozi aluminijev oksid u Rusiju - sirovinu koju Moskva koristi za proizvodnju aluminija za oružje. Martin je rekao da irske vlasti dovršavaju istragu o tom pitanju i da će svoje nalaze podnijeti Europskoj komisiji. 

Zelenski je rekao da treba učiniti sve što je moguće kako bi se Rusiji otežao nastavak rata. Pozvao je na nove sankcije, uključujući i “tvrtke u europskim zemljama koje rade za Rusiju". "Nažalost, u Europi postoje tvrtke koje su u vlasništvu ili pod efektivnom kontrolom Rusije i njezinih sankcioniranih oligarha", rekao je.
Ključne riječi
sankcije EU Ukrajina Volodimir Zelenski

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