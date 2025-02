Njemački mediji o kriznim sastancima: 'Taj bio je potpuni promašaj, izgledi su mračni nego ikad'

" Trump sebi uređuje svijet na novi način: ako Putin dobije petinu ukrajinskog teritorija koji je već krvlju osvojen, morat će sportski gledati na aspiracije velike sile SAD-a. Kina bi to mogla protumačiti kao signal da nekažnjeno priključi Tajvan. A dobra Europa sa svojom naučenom demokracijom je onda nešto između. Samo bez opasnosti za ove tri velesile. Ne može se dovoljno naglasiti: ova Europa, sa svojom tržišnom snagom od 450 milijuna ljudi, mora se držati zajedno. Trump, Putin i Xi Jinping se ne zalažu za slobodu, već za pokornost”, ocjenjuje Leipziger Volkszeitung.

"Ne bismo trebali imati iluzija: činjenica da Europa nije za pregovaračkim stolom u Rijadu, ali bi trebala osigurati kasniji prekid vatre nije fer dogovor. Ali to je ipak još uvijek bolje nego produžiti umiranje. A to je bila opcija koju je preferirao Trumpov prethodnik Joe Biden – potpuno zanemarujući odnos snaga. Zar doista nije znao bolje? Europa je teško pogođena promjenom vlasti i strategije u Washingtonu, pri čemu su njeni vodeći političari konsenkventno odbijali definirati jasan ratni cilj koji je također bio u domeni ostvarivosti. Boriti se dok Putin ne popusti? Je li itko u prijestolnicama ikada u to stvarno povjerovao? Nakon tri godine rata u Ukrajini, Europa je očito suočena s hrpom ruševina koje sada mora raščistiti o vlastitom trošku”, zaključuje Rhein-Neckar-Zeitung, piše DW.

Focus piše da je rezultat, kako ga je predstavio američki državni tajnik Marco Rubio, manje alarmantan od očekivanog: „Američko izaslanstvo nije dozvolilo da ga Moskva izmanipulira. Nije dozvolilo da dođe u iskušenje da učini ustupke koji bi imali negativan učinak na ukrajinsku i europsku sigurnost. Međutim, u nadolazećim tjednima i za Europljane i za Ukrajince će biti važno prepoznati i iskoristiti prilike te odvratiti opasnosti koje će se pojaviti tokom priprema za pregovore. Kako će prekid vatre izgledati može se tek maglovito prepoznati. Nadajmo se samo da američki predsjednik Trump neće opet sve okrenuti naglavačke", piše Focus.

T-Online o rusko-američkim pregovorima u Saudijskoj Arabiji piše: “Sastanak u Rijadu simbolizira povijesnu prekretnicu, svojevrsnu drugu prekretnicu koja je započela inauguracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa i koja najavljuje novi svjetski poredak u kojem bi Europa mogla biti slomljena: ponovno rođenje politike velikih sila u stilu 20. stoljeća - kada su velike države dogovarale sudbinu malih i dijelile svijet na sfere utjecaja. Novi zvuk svjetske politike je: samo oni koji vjerodostojno pokazuju snagu smiju razgovarati s istinski moćnima. Ovo je gorka vijest za Europu. Jer ono što Europljani prije svega dokazuju je vlastita beznačajnost".

Handelsblatt piše o “izvanrednom sastanku na vrhu” u Parizu i navodi: “Bilo je pogrešno ili čak nemarno sazvati ovaj summit ad hoc i pod sloganom ‘Sada smo nakon Münchena shvatili' pobuditi očekivanja koja se nisu mogla ispuniti. Ne samo da su se oni koji nisu pozvani morali osjećati kao drugorazredni članovi EU-a. Čak su i pozvani bili podijeljeni oko ključnih pitanja. U tom kontekstu je još laskavo opisati užurbano sazivanje ovog summita kao neprofesionalno – i ne treba se čuditi što jedan Donald Trump Europu ne shvaća ozbiljno, ignorira ju u geopolitički vrlo eksplozivnim pitanjima koja ponajprije pogađaju Europljane, dodjeljuje joj ulogu u najboljem slučaju plaćenika i degradira ju na jamca nekakvog 'mira'. ‘Mir’ čiji oblik uvelike određuje sam Trump – i još gore: Putin.”

Novine Nürberger Nachrichten o posebnom summitu u Parizu pišu: “Krizni samit bio je potpuni promašaj i izgledi su mračni kao rijetko kada. Naprotiv, Europljani su još jednom pokazali da nikako nisu sposobni djelovati jedinstveno – pa su time jedva pouzdani. Bilo je potpuno predvidivo da će kraj rata u Ukrajini staviti solidarnost na ozbiljnu kušnju. Kako je dakle moguće da i dalje postoji pravi konsenzus o tome koliko su Europljani spremni da se angažiraju? Gospodarstva EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva zajedno su otprilike veća od gospodarstva Sjedinjenih Američkih Država. Ali za rješavanje izazova potrebna je politička volja. A to, čini se, do danas ne postoji.”

