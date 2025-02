Europa pojačava pritisak: Dan nakon pregovora u Rijadu, stiže kazna za Putina

Europska unija dogovorila je u srijedu novi paket sankcija protiv Rusije , unatoč pritiscima američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore o budućnosti Ukrajine. Američki državni tajnik Marco Rubio sugerirao je da će Europa prije ili kasnije biti uključena u pregovore o mogućem ublažavanju sankcija Moskvi. "Postoje i druge strane koje su nametnule sankcije. Europska unija će u nekom trenutku morati sudjelovati za pregovaračkim stolom jer su i oni uveli sankcije," rekao je Rubio u utorak nakon sastanka sa svojim ruskim kolegom u Saudijskoj Arabiji, piše piše Euronews.

Rubio je naglasio da će biti potrebni ustupci "sa svih strana". Kada su ga pitali hoće li Europa biti isključena iz procesa, odgovorio je: "Nitko nije ostavljen po strani." Ipak, EU i dalje inzistira na svojoj strogoj politici – barem za sada. "Odlučni smo nastaviti vršiti pritisak na Kremlj," izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Sporazum europskih ambasadora tempiran je da stigne uoči treće godišnjice početka invazije na Ukrajinu, koju će Kolegij povjerenika obilježiti zajedničkim posjetom Kijevu. Ovo je već 16. paket sankcija od veljače 2022. godine.

I welcome the agreement on our 16th package of sanctions.



The EU is clamping down even harder on circumvention by targeting more vessels in Putin’s shadow fleet and imposing new import and export bans.



We are committed to keep up the pressure on the Kremlin.