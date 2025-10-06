I 25 godina nakon Miloševićeva pada Srbija se ne uspijeva izvući iz krvavih ‘90-ih, a zadnjih 12 godina živi nemoguću regresiju

Sutra se navršava točno 25 godina od pada režima Slobodana Miloševića. Zapanjujuće je, a istodobno i tragično, kako za Srbiju tako i za cijelu regiju, da Srbija odonda zapravo uopće nije napredovala, nego je, osobito u posljednjem desetljeću, doživjela gotovo nezamislivu regresiju, kako u političkom tako i društvenom smislu. Tih dramatičnih dana kojima je okončano krvavo desetljeće mnogi su pomislili da je to kraj autoritarnog režima i početak temeljite demokratske tranzicije u Srbiji. Međutim, takva su se očekivanja brzo izjalovila. Nakon atentata na premijera Zorana Đinđića demokratske snage doživjele su postupni kolaps, što je omogućilo ponovni uspon nacionalističkih i konzervativnih snaga. S njima se vraća i velikosrpski nacionalistički diskurs. Srbijom odonda vladaju isti ljudi koji su bili na vlasti i devedesetih godina, bliski protagonisti Miloševićeva režima.