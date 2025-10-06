Naši Portali
I 25 godina nakon Miloševićeva pada Srbija se ne uspijeva izvući iz krvavih ‘90-ih, a zadnjih 12 godina živi nemoguću regresiju

06.10.2025. u 19:15

Vučićeva Srbija je nedovršena država koja se nikako ne može pomiriti sa svojim granicama, baš kao što se nije mogla ni Miloševićeva Srbija

Sutra se navršava točno 25 godina od pada režima Slobodana Miloševića. Zapanjujuće je, a istodobno i tragično, kako za Srbiju tako i za cijelu regiju, da Srbija odonda zapravo uopće nije napredovala, nego je, osobito u posljednjem desetljeću, doživjela gotovo nezamislivu regresiju, kako u političkom tako i društvenom smislu. Tih dramatičnih dana kojima je okončano krvavo desetljeće mnogi su pomislili da je to kraj autoritarnog režima i početak temeljite demokratske tranzicije u Srbiji. Međutim, takva su se očekivanja brzo izjalovila. Nakon atentata na premijera Zorana Đinđića demokratske snage doživjele su postupni kolaps, što je omogućilo ponovni uspon nacionalističkih i konzervativnih snaga. S njima se vraća i velikosrpski nacionalistički diskurs. Srbijom odonda vladaju isti ljudi koji su bili na vlasti i devedesetih godina, bliski protagonisti Miloševićeva režima.

Rusija NIS slobodan milošević Aleksandar Vučić Srbija

