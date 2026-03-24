Na Bliski istok 'širili demokraciju', a ostavili spaljenu zemlju i kaos

Američka prisutnost na Bliskom istoku tijekom posljednjih desetljeća oblikovala je političku kartu regije više nego gotovo bilo koja druga vanjska sila. Intervencije su imale različite oblike – od tajnih operacija i zračnih napada do velikih vojnih invazija. U nekim slučajevima rezultirale su promjenom režima, dok su u drugima promijenile ravnotežu snaga bez izravnog rušenja vlasti. Uzroci tih intervencija obično su bili kombinacija strateških interesa, energetskih resursa, sigurnosnih pitanja i šire geopolitičke slike. Američka politika u regiji uvijek je bila mješavina sigurnosnih interesa, ideoloških ciljeva i realpolitike. Problem je što su posljedice tih intervencija često dugotrajnije i složenije nego što su očekivali oni koji takve politike provode.