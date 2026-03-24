Njemački predsjednik poput Milanovića - žestoko protiv Trumpa i Netanyahua: Stvari nazvati pravim imenom

Sjedinjene Američke Države i Izrael dobile su pljusku od svoj glavnog saveznika - njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier žestoko je kritizirao njihov rat protiv Irana. Također je kritizirao i kancelara Friedricha Merza i njegovu vladu koja prešutno odobrava američko-izraelske udare na Iran i poručio da stvari treba nazvati pravim imenom.„Naša vanjska politika ne postaje uvjerljivija time što kršenja međunarodnog prava ne nazivamo kršenjima međunarodnog prava“, rekao je danas njemački savezni predsjednik u svom glavnom govoru povodom 75. obljetnice ponovnog osnivanja Ministarstva vanjskih poslova u Berlinu.

„Ovaj rat je ilegalan prema međunarodnom pravu – u to nema sumnje“, rekao je predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Ovom izjavom Steinmeier jedao drugačiji ton od njemačke vlade, koja je do sada izbjegavala klasificirati rat protiv Irana kao ilegalan prema međunarodnom pravu. Ovaj rat je „politički katastrofalna pogreška“, nastavio je Steinmeier. „I – to me najviše frustrira – rat koji se mogao izbjeći, nepotreban rat, ako mu je cilj doista bio zaustaviti Iran na putu prema dobivanju nuklearne bombe“, rekao je savezni predsjednik. Naprotiv, ustvrdio je da je nuklearni sporazum s Iranom iz 2015. značajno smanjio šanse da mule u Teheranu dobiju nuklearno oružje. Predsjednik Steinmeier je u svom govoru povezao rusku invaziju na Ukrajinu s inauguracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa u siječnju prošle godine.

„Kao što vjerujem da neće biti povratka u odnosima s Rusijom prije 24. veljače 2022., vjerujem da neće biti povratka u transatlantskim odnosima prije 20. siječnja 2025.“, rekao je njemački savezni predsjednik.

Njemačka i Europa moraju jedinstveno odgovoriti na ovaj „dvostruki epohalni pomak“ i postati neovisnije od Rusije i SAD-a, smatra njemački predsjednik.

Steinmeier je također kritizirao rastući militarizam diljem svijeta. „Njemačka je htjela biti sila mira, bez vojne snage, možda oblikujući svijet isključivo pametnom diplomacijom. A danas? Danas mi se ponekad čini da se njihalo njiše u potpuno suprotnom smjeru. Pozivanje na međunarodno pravo smatra se naivnim, diplomacija neučinkovitom, vanjska kulturna politika nepotrebnom, a važna je samo vojna snaga“, zaključio je njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier.

Do sada su američke i izraelske udare na Iran najžešće kritizirali španjolski premijer Pedro Sanchez i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.