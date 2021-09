Njemački FAZ: Ulaskom u eurozonu Hrvatskoj prijeti jedna opasnost

Na čelu pokreta koji želi zaštiti kunu, aktualnu valutu u Republici Hrvatskoj, nalazi se „desno-ekstremna strančica Hrvatski suverenisti koja u Saboru ima šest zastupnika", piše FAZ u svom današnjem izdanju u članku s naslovom „Oproštaj od kune". Uz objašnjenje spora na relaciji desničari-ljevičari oko imena hrvatske valute i podsjećanja da je „kuna u modernom smislu" u Hrvatskoj prije 1994. (kada je zamijenila hrvatski dinar) samo jednom bila službena valuta – i to „između 1941. i 1945., u takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, fašističkom junior-partneru njemačko-talijanske osovine koja je provodila politiku stravičnih progona Srba, Židova i Roma”, piše FAZ o razlozima zbog kojih je uvođenje kune "bilo sporno".

Suverenisti planiraju održavanje referenduma kojim žele spriječiti uvođenje eura, što Vlada planira za siječanj 2023., piše FAZ te napominje: „Zbog toga što s ljevice nema gotovo nikakve kritike na račun europlanova u Hrvatskoj, kritika koja stiže s desnice još je glasnija", javlja Deutsche Welle.

Kao argument iz redova suverenista napominje se da oni, doduše, nemaju ništa protiv eura, ali da smatraju da Hrvatska još nije spremna za pristup eurozoni, objašnjava njemački list. Na tom mjestu citira se Marijana Pavličeka iz redova Suverenista koji tvrdi da je euro u svim zemljama koje su ga uvele rezultirao porastom cijena – u kombinaciji sa stagnacijom plaća.

FAZ u tom kontekstu citira politologa Dejana Jovića koji kaže da u anketama oko 60 posto građana kontinuirano podržava euro, odnosno da je moguće da se referendum oko ulaska u eurozonu nikada i ne održi zbog velikog broja potpisa (10% birača s pravom glasa, odnosno skoro 400.000) potrebnih za iniciranje održavanja referenduma.

„Takozvani suverenisti euro kao temu žele iskoristiti kako bi napali Vladu i mobilizirali svoje pristalice. Ali bit će teško skupiti potpise. Euro ne izaziva baš neke strahove u Hrvatskoj. Ljudi mentalno već odavno žive s eurom", kaže Jović za FAZ.

On podsjeća da se Hrvatska na referendumu u povodu ulaska u Europsku uniju obvezala i na uvođenje eura, a to je argumentacija koju slijedi i hrvatski premijer Andrej Plenković. Ulazak u eurozonu sastavni je dio obveza preuzetih Ugovorom o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, i to se ne može ignorirati, a osim toga to je dobro i za privredu Hrvatske i za Hrvate, tako FAZ parafrazira šefa Vlade u Zagrebu.

FAZ napominje da postoji još jedna prepreka uvođenju eura u Hrvatskoj, a to je činjenica da Hrvatska ne ispunjava maastriške kriterije stabilnosti: hrvatski dugovi proteklih su godina iznosili prosječno 76 posto BDP-a, a po maastriškim kriterijima smiju biti do 60 posto BDP-a.