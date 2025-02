Njemačka pred povijesnim izborima: Izašao veliki broj birača. Može li ultra desničarska stranka ipak ostvariti uspjeh?

Njemci biraju novi saziv Bundestaga.

Pravo glasa ima nešto više od 59 milijuna ljudi.

Pratite tijek događaja

16:34 - Glasovanje gotovo sigurno donosi promjenu u Berlinu, pri čemu će centar-lijevi kancelar Olaf Scholz biti uklonjen s funkcije i zamijenjen konzervativcem Friedrichom Merzom, čija CDU/CSU stranka uživa podršku od oko 30 posto prema anketama, nakon što se završe pregovori o koaliciji, piše Politico.

Međutim, jedno ključno pitanje bit će koliko će podrške privući Alternativa za Njemačku (AfD), koja zauzima poziciju druge stranke, a njezina politika, koja uključuje masovnu deportaciju migranata, ima snažan desničarski karakter. Stranka je osvojila podršku najutjecajnijeg savjetnika Donalda Trumpa, Elona Muska, dok je potpredsjednik SAD-a JD Vance zatražio od mainstream političara da napuste dosadašnju praksu okupljanja kako bi spriječili dolazak krajnje desnice na vlast. Porast AfD-a u posljednjem desetljeću — na oko 20 posto prema trenutnim anketama — izazvao je duboko preispitivanje političkog establišmenta u zemlji koja je još uvijek opterećena krivnjom zbog svoje nacističke prošlosti.

16:00 - Iz nekolicine od ukupno 16 njemačkih pokrajina prve brojke govore da je već dosta biračica i birača izašlo na izbore. U Porajnju-Falačkoj je prema službenim navodima do 12h ove nedjelje u biračkim mjestima dalo svoj glas gotovo 21 posto biračica i birača. Slična slika se pruža i u Berlinu kao gradu-pokrajini, gdje je do 12h prema službenim navodima glasovalo 33 posto ljudi s pravom glasa. U Tiringiji je ta brojka do 12h iznosila već 44,5 posto, dok je u Saskoj-Anhaltu do 14h glasovalo već 52,6 posto biračica i birača.

Ukupno se glasuje u 299 izbornih jedinica. Biračice i birači imaju pravo staviti dva križića: jedan je za izravne kandidatkinje i kandidate iz njihove izborne jedinice, drugi križić je za pokrajinski spisak stranke za koju se odluče dati svoj glas. Sastav ovog Bundestaga će biti znatno manji, kako je doneseno izbornom reformom. Tako će umjesto 733 zastupnica i zastupnika, u naredne četiri godine njemački parlament brojati 630 predstavnica i predstavnika naroda u plavim foteljama u Berlinu, piše DW.

Njemački glasači izlaze danas na opće izbore na kojima su konzervativci favoriti nakon kampanje uzdrmane jačanjem krajnje desnice i dramatičnim povratkom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vjerojatni novi kancelar Friedrich Merz obećao je čvrst pomak udesno ako bude izabran kako bi ponovno pridobio birače krajnje desne antiimigracijske Alternative za Njemačku (AfD), koja očekuje rekordan rezultat nakon niza smrtonosnih napada za koje se okrivljuju tražitelji azila.

Ako preuzme dužnost od kancelara Olafa Scholza iz lijevog centra, kao što se naširoko predviđa s obzirom na rezultate anketa, čelnik Kršćansko demokratske unije (CDU) obećao je "snažan glas" u Europi u vrijeme kaotičnih poremećaja. Ključno glasovanje u najvećem gospodarstvu Europske unije dolazi usred tektonskih poremećaja u odnosima SAD-a i Europe izazvanih Trumpovim izravnim obraćanjem ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu mimo Europe kako bi okončao rat u Ukrajini. Diljem Europe saveznici u NATO-u zabrinuti su za budućnost saveza, nigdje više nego u Njemačkoj koja je napredovala pod sigurnosnim kišobranom predvođenim SAD-om.

Međutim, Merzu će možda trebati mnogo tjedana da dogovori koalicijsku vladu, što će dovesti do još veće političke paralize u Berlinu tijekom tako napetog razdoblja. U neobičnom razvoju događaja usred polarizirane kampanje AfD je uživao u podršci koju joj je davalo Trumpovo okruženje, a milijarder Elon Musk ju je hvalio kao jedinu stranku koja "spašava Njemačku". Trump, upitan o izborima u Njemačkoj, koju je kritizirao zbog trgovinske, migracijske i obrambene politike, kratko je rekao: "Želim im sreću, mi imamo svoje probleme". Merz je, na svom zadnjem skupu kampanje CDU/CSU u subotu u Muenchenu, rekao da Europa mora biti samouvjerena kako bi mogla "sjesti za glavni stol" svjetskih sila.

Izražavajući snažno samopouzdanje, 69-godišnji bivši odvjetnik specijaliziran za investicije rekao je pristašama da ćemo "pobijediti na izborima i tada će noćna mora ove vlade biti gotova". "U Njemačkoj više nema lijeve većine i lijeve politike", rekao je Merz u bučnoj pivnici, obećavši pooštravanje graničnih kontrola i oživljavanje njemačkog identiteta. Sljedećeg njemačkog čelnika čekaju nove prijetnje iz Sjedinjenih Država, dugogodišnjeg saveznika, ako Trump potakne trgovinski rat koji bi mogao udariti po njemačkom gospodarstvu pogođenom recesijom. Scholz će ostati na čelu kao vršitelj dužnosti dok se ne formira nova višestranačka vlada što je zadatak za koji je Merz već rekao da se nada da će ga postići do Uskrsa.

Do 30 posto birača još je prošlog tjedna bilo neodlučno, među njima i Sylvia Otto (66) koja je rekla da joj je "još uvijek teško donijeti odluku ovaj put". Govoreći u Berlinu, rekla je da želi "promjenu, ali sada promjenu udesno". Na skupu AfD-a drugdje u Berlinu, 49-godišnji inženjer, koji se predstavio samo kao Christian, pohvalio je čelnicu stranke Alice Weidel kao "tvrdu ženu". Druge stranke, rekao je, "sada usvajaju programe AfD-a i 'prodaju' ih za svoje. Dakle, ona radi nešto dobro." Politička kriza u Njemačkoj pokrenuta je kada se Scholzova koalicija raspala 6. studenog, na dan kada je Trump ponovno izabran.