Njemačka desničarka ima ženu i dva sina, ne podnosi migrante, Musk je obožava, kritičari kažu da je 'vuk u ovčjoj koži'

Alice Weidel, kandidatkinja krajnje njemačke desnice AfD kandidira se za kancelarku. Neuobičajena je ona za stranku kojom dominiraju muškarci i koja se protivi imigraciji i prikazuje se kao branitelj tradicionalnih obiteljskih vrijednosti i običnih ljudi.

Zašto? Pa ova 46-godišnjakinja odgaja dvojicu sinova s partnericom rođenom na Šri Lanki, koja se bavi filmskom produkcijom. No, tko je zapravo Alice Weidel? Rođena je 6. veljače 1979. u Güterslohu nedaleko od Bielifelda u Sjevernoj Rajni – Vestfaliji, na zapadu Njemačke. Potječe iz njemačke izbjegličke obitelji iz Šleske (njemački Schlesien). Njezin otac, Gerhard Weidel, koji je radio kao zastupnik tvrtke za namještaj i pokućstvo, nikad nije prihvatio gubitak svoje šleske domovine. Također je smatrao skandaloznim što su Saveznici pretvorili njemačke gradove u ruševine tijekom Drugog svjetskog rata i gotovo izgladnili Njemačku u zimu 1948. godine. U takvom uvjerenju je odgajao i školovao svoje troje djece, od kojih su svi vlasnici sveučilišnih diploma.

Sama je jednom priznala kako je imala neugodnih susreta s imigrantima koji su živjeli u socijalnim stanovima u njezinom gradu. - Ne uživate odlaziti na bazen kao tinejdžerica kada vas stalno nazivaju 'kurvom' ili nečim sličnim - rekla je za švicarski magazin WeltWoche. To je vjerojatno ocrtalo njen kasniji politički put koji fokus ima baš na migrantima. No, vratimo se na njeno školovanje. Nakon završene gimnazije, u koju je znala dolaziti vozeći očev Mercedes, htjela je upisati medicinu i postati liječnica. Ali, njezin otac bio je protiv toga. "Bit ćeš cijeli život oko bolesnih ljudi", govorio joj je otac. Umjesto medicine, istodobno je studirala biznis i ekonomiju u Bayreuthu u Bavarskoj. Diplomirala je kao jedna od najboljih u svojoj klasi i doktorirala na temi o kineskom mirovinskom sustavu. Kao stipendistica, provela je godinu dana u Japanu i pet godina u Kini, gdje je dobro naučila i mandarinski jezik. U politiku je ušla, prema vlastitoj izjavi, na nagovor svoje švicarske životne partnerice podrijetlom iz Šri Lanke imena Sarah Bossard s kojom ima dvoje muške djece "rođene umjetnom oplodnjom i čije očeve poznaje".

Weidel je prije ulaska u politiku radila za Goldman Sachs i Allianz Global Investors te kao freelance poslovna savjetnica. Međutim, upravo njezin nekonvencionalni profil radi prednost za AfD. Obično je odjevena u tamno odijelo, bijelu košulju i bisere, djeluje staloženije i kompetentnije od nekih svojih kolega, kažu analitičari. Kritičari je pak nazivaju beskrupuloznom oportunisticom i "vukom u ovčjoj koži". Na putu je da stranku, koja postoji 12 godina, odvede do rekordnog rezultata na nedjeljnim saveznim izborima, čime će AfD dodatno učvrstiti svoju poziciju u njemačkom političkom krajoliku i potencijalno zakomplicirati upravljanje najvećim europskim gospodarstvom. - Weidel je netko tko može privući širu publiku od tipičnog biračkog tijela AfD-a, uključujući građansku srednju klasu - rekao je Oliver Lembcke, politički znanstvenik sa Sveučilišta u Bochumu. - Djeluje kao odrasla osoba u prostoriji punoj luđaka i ekstremista.

Kao supredsjednica AfD-a, Weidel je predvodila rast popularnosti stranke posljednjih godina, iskorištavajući sve jači val antiimigrantskog raspoloženja i nezadovoljstvo kancelarom Olafom Scholzom, čija se koalicijska vlada raspala u studenom.

Također je iskoristila široko rasprostranjeni bijes zbog niza nasilnih incidenata tijekom predizborne kampanje, koji su rezultirali uhićenjima imigranata. Njezina politička pozicija 'koštala ju je prijatelja, zbog čega se obitelj morala preseliti', rekla je za WeltWoche. Kao ekonomska liberalka, Weidel navodi bivšu britansku premijerku Margaret Thatcher kao svoj uzor i želi da Njemačka pokrene referendum o izlasku iz EU-a, po uzoru na Brexit, ako Unija ne provede dovoljno reformi. Osim toga, zalaže se za smanjenje poreza, ukidanje minimalne plaće, smanjenje državne birokracije... Pozvala je i na puno stroža ograničenja imigracije, iskorištavajući nezadovoljstvo Nijemaca velikim priljevom migranata s Bliskog istoka. - Burke, djevojčice s maramama, muškarci s noževima na socijalnoj pomoći i drugi beskorisni ljudi neće osigurati našu prosperitet - rekla je u parlamentu 2018. godine.

Hans Vorlaender, politički znanstvenik s Tehničkog sveučilišta u Dresdenu, za nju je rekao da za medije nastupa kao "umjerena, uglađena građanska političarka", ali zna točno kako doprijeti do radikalnijeg biračkog tijela. Weidel je priznala da postoje određene napetosti oko njezina osobnog života unutar stranke koja se protivi gay brakovima i proširenju zakona o posvajanju za istospolne parove. No, uglavnom se ne fokusira na svoju seksualnu orijentaciju – odbijajući da je se naziva "queer" – i vješto balansira između različitih strana unutar stranke, prenosi Reuters. Što se tiče političkih planova, puno toga postat će jasnije nakon sutrašnjih izbora u Njemačkoj. Weidel navodno planira pokrenuti promjenu strategije te, umjesto verbalnim radikalizmom, pokušati politički osvojiti Njemačku "taktičkom fleksibilnošću". To je u Njemačkoj uspoređeno s Italijom gdje se Giorgia Meloni sa svojom strankom Braća Italije distancirala od talijanskog postfašističkog pokreta. Tako navodno i Alice Weidel želi dodatno profesionalizirati izgled i strukturu AfD-a te se ujedno zaštiti od moguće procedure zabrane rada stranke. Cilj joj je također ponovno približavanje stranci francuske desne populistice Marine Le Pen koja je zbog Höckea i kompanije odbila u Europskom parlamentu surađivati ​​sa "strankom u kojoj ljudi simpatiziraju neonaciste".

Njemački analitičari procjenjuju kako će AfD pod potpunim vodstvom Alice Weidel nakon predstojećih izbora najvjerojatnije pokušati uspostaviti modele tolerancije, posebice u istočnonjemačkim parlamentima kako bi ušla u vladu u Saskoj, gdje CDU vodi manjinsku vladu, te Saskoj – Anhaltu i Meklenburgu – Zapadnom Pomorju. Kako bi se sve to ostvarilo, AfD prvo mora biti uspješan 23. veljače na izborima u Njemačkoj. Sve ispod rezultata AfD-a od 16 posto, koliko je stranka dobila na nedavnim europskim izbora, smatralo bi se porazom. 'Pomoć' u kampanji imala je i od Elona Muska. Naime, američki milijarder i savjetnik novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovio je svoju preporuku njemačkim biračima da glasuju za AfD naglasivši kako "ljudi žele promjene" te da "zato preporučuje glasanje za AfD" dodajući kako "samo AfD može spasiti Njemačku".

