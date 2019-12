Ništa od bijelog Božića? Bit će ovo jedan od najtoplijih prosinaca!

Iznadprosječne temperature i južina obilježit će vrijeme u danima pred nama. Naime, na Jadranu i područjima uz njega će biti oblačnije, kišovitije, vjetrovitije, a u sjevernijim krajevima stabilnije, uz mjestimičnu jutarnju maglu.

Temperature zraka će biti rekordne za ovo dobra godine, te će mnogi građani imati brojne zdravstvene tegobe, prognozira Zoran Vakula.

Iako prognoze za blaganski tjedan nisu dovoljno pouzdane, no s relativno velikom vjerojatnosti može se prognozirati da će i u tom tjednu biti relativno toplo, čak i manje nego ovog tjedna. Oni koji su se nadali bijelom Božiću, vrlo vjerojatno će ostati razočarani.

U utorak većinom još toplije nego u ponedjeljak...

- U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu vrijeme biti podjednako kao u ponedjeljak - većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, a ujutro u Posavini i maglom. Vjetar uglavnom slab južni i jugozapadni. U središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, uz slab i umjeren, na sjeveru i jači jugozapadnjak, te još toplije nego na istoku. Najniža temperatura od 7 do 10 °C - viša od prosječne najviše za ovo doba godine, a poslijepodne ponegdje i do 18 stupnjeva - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Na području gorskih predjela i sjevernog Jadrana će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, uglavnom na širem riječkom području i dijelu Gorskog kotara. Meterolozi prognoziraju umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, na moru i jugo uz većinom umjereno valovito more, a najviša temperatura od 12 °C u gorju do 18 °C na moru.

- Podjednako i u Dalmaciji - umjereno do znatno oblačno, mjestimice uz mogućnost za malo kiše. Uz umjereno i jako, pa i vrlo jako jugo bit će još malo vjetrovitije nego u ponedjeljak, pa more na otvorenom srednjeg Jadrana prema kraju dana može biti i jače valovito. Najniža temperatura od 9 °C u unutrašnjosti do 15 °C na otocima, a najviša oko 18 °C.Na krajnjem jugu Hrvatske najviša temperatura do 19 °C, a najniža oko 15 °C, a vrijeme kao i drugdje na Jadranu, pri čemu će ponegdje vjerojatno pasti i malo kiše. Puhat će umjereno do jako jugo uz umjereno valovito i valovito more. - smatra Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Prognoza za nastavak tjedna

Za nastavak tjedna očekuje se južina i iznadprosječna toplina. Na području Jadrana sve do kraja tjedna će biti znatno toplije nego što je to uobičajno za drugi dio prosinca.

- Kiša će od srijede biti češća, osobito u četvrtak i subotu kad će ponegdje biti i obilnija uz moguću grmljavinu. Umjereno i jako jugo s olujnim udarima stvarat će probleme u pomorskom prometu, a krajem četvrtka i početkom petka prolazno će puhati južni i jugozapadni vjetar, isto kao i u subotu i početkom nedjelje. U većem dijelu unutrašnjosti do petka bez bitne promjene - djelomice sunčano, a uz više oblaka uglavnom u gorju povremeno malo kiše. Ujutro mjestimice magla, većinom na istoku u srijedu i četvrtak. Za vikend oblačnije, povremeno s kišom. Jugozapadni i južni vjetar će najprije oslabjeti, u petak pojačati. Iako će temperatura biti malo niža nego utorak i dalje ostaje mnogo toplije od prosjeka.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.